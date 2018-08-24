HUSH爆胖了10公斤 自虧臉書激發「羞恥心」

2018年08月24日 19:33 中時 蔡琛儀

HUSH和好友方序中共同打造影音多媒體展覽「夢遊」，以他9月將推出的新專輯中其中一首歌為名，將HUSH的創作透過視覺、聽覺的重新解構呈現，營造虛實難辨的迷幻感。HUSH說自己從來沒有夢遊過，但小時候曾說夢話：「我想變成一根笛子。」現在也為了新作品開始調整自己的夜貓作息。

HUSH將在9月推出睽違3年的新專輯《換句話說》，他整個人似乎變得有些福泰，他坦言沒發片的這段時間胖了10公斤，某天看到臉書回顧的舊照片深深被刺激到，「總要有東西激發我的羞恥心，我那麼愛漂亮，很多衣服都穿不下，像是借來的宣傳服。」他開始認真游泳成功甩掉一些肉，180公分的他現在約82、83公斤，認為現在的狀態算是剛剛好。

婚姻平權公投第二階段連署到本月底將截止，由於距門檻還有一小段距離，不少藝人包括Ella、溫貞菱等人都站出來呼籲，早已簽了連署的HUSH也表示相當感動，「我蠻樂見很多，你知道他是異性戀的明星出來宣揚這件事，我們很愛阿妹、小S或蔡依林，不是因為他們口口聲聲說愛同志，而是因為知道他們有同理心，被感受很溫暖。」而他前一陣子問了個親近同志的朋友是否有簽連署書，「但後來我覺得我不該問他，雖然他一定會覺得不是什麼大不了的事情，但這樣好像在強加自己的價值在別人身上，所以我有在反省。」

(中時 )