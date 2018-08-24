《單親辣媽》好心酸 約炮被打槍「等妳兒子不在」

弗蘭基肖演出一邊照顧兒子、一邊追求事業、愛情的單親媽媽。（FOX＋提供）

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弗蘭基肖演出一邊照顧兒子、一邊追求事業、愛情的單親媽媽。（FOX＋提供）

FOX+獨家上線限制級影集《單親辣媽》，將年輕單親媽的生活窘境如實呈現，故事主角布莉姬面對房租欠繳、工作不穩、飲食失調等殘酷現實，還要努力追求久違的「性福」，在她人生最低潮的時候，2歲兒子成了支撐她的最大動力。

《單親辣媽》改編自弗蘭基肖（Frankie Shaw）2015年自編自導同名短片，她也挑樑演出這位一邊照顧兒子賴瑞，一邊追求事業、愛情與性愛美滿的單親媽媽布莉姬，劇中有許多鹹濕重口味橋段，觀眾大飽眼福之餘，又能體會單親媽的艱辛，任何工作都能說不幹就不幹，唯獨「母親」必須全年無休。

布莉姬童年與父親的扭曲關係，以及她同樣成長於單親家庭的背景，讓她更希望兒子擁有家的溫暖，當她鼓起勇氣邀約超市巧遇的舊情人來一炮，對方以「等妳兒子不在的時候，再打給我」拒絕時，她立刻回嘴「我兒子一直都會在」，展現身為人母的偉大。

《單親辣媽》在美國首播時獲得無數迴響，以詼諧方式探討單親議題，並藉由主角的社交生活圈，看見檯面下的社會百態，包括暴食症、酒精成癮、同性戀、性侵、網交等，光鮮亮麗的人不一定擁有快樂，儘管布莉姬擁有的不多，她總能帶給大家活力。該劇第1季已在FOX+平台上線，第2季正於紐約拍攝中。

(中時 )

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