打破藍綠界限 這3人讓台灣民主有新選擇

2018年08月24日 19:44 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

年底選舉將屆，長期陷於藍綠惡鬥讓關心台灣前途民眾憂心，尤其台南市被稱民進黨找個西瓜參選都能當選，這論調凸顯台灣民主政治出現了困局。所幸「天無絕人路」，這次有3人選情值得關注，柯文哲、侯友宜、韓國瑜均可打破藍綠界限，獲得社會各階層的歡迎，讓台灣民眾再次展現一次熱情。

據《多維新聞網》台海新聞評論員王子建觀察指出，柯文哲、侯友宜、韓國瑜都有一個共同特點--「乾淨」，「乾淨」從來不會是政治人物的「標配」標配，「不乾淨」才是社會對絕大多數政治人物的印象。因此，一旦具有了「乾淨」的特質，這個政治人物在台灣政壇勢必會具有難得的政治優勢。

當「乾淨」成為選民最大的安全感來源之一，而藍綠政治人物已經無法做到這一點。柯、候、韓三人的言語形象和作為就極大的滿足了選民的這種期望。另外，做事直接、說話坦誠、樸實、接地氣。他們更能獲得大眾的接受，他們代表了未來台灣政治人物的形象。

王子建指出，蔡英文和賴清德也許不存在過多的「個人品德」問題，但他們卻有著太多的政治私利的算計，也讓他們成為了「不乾淨」政治人物的代表，並為此付出了巨大的政治代價。

王子建表示，柯文哲、侯友宜、韓國瑜給台灣政治帶來了一些新變數，給台灣的選民帶來了不同以往的新選擇。或許他們最終無法完全做到超越藍綠的束縛，但是他們卻極大弱化了藍綠惡鬥對台灣帶來的負面影響，讓台灣人看到了不同的政治可能。

(中時電子報)