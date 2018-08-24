亞運》中華第6金！唐嘉鴻搶下體操單槓金牌

2018年08月24日 19:35 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 、 鍾亞芳 ／台北－雅加達連線報導 ／台北－雅加達連線報導

中華第6金！唐嘉鴻搶下體操單槓金牌（陳怡誠攝）

中華體操隊在雅加達-巨港亞運再添金牌！23日才在地板個人項目拿下我國亞運史上體操首銀的唐嘉鴻，24日又在單槓個人賽第1個上場，就拿14.725分的高分，最後替中華隊搶下今年亞運第6金，也是中華體操隊第2金，並打破從1990年北京亞運之後，單槓項目由中日壟斷的局面。

中華第6金！唐嘉鴻搶下體操單槓金牌（陳怡誠攝）

「我心中的大石頭終於放下來了！」眼眶泛著淚水的唐嘉鴻表示，「這次是心理素質上的挑戰，過去大家一直都認為我的心理素質很好，但有時候連我自己都會懷疑，到底好在哪裡，如今總算拿到亞運金牌，算是充分證明自己。」

唐嘉鴻先前在單槓資格賽就拿14.550分，搶下資格賽第1位置，到了正式比賽，他又跟地板項目一樣，相當巧合地抽到第1個出場，結果他一開始就拿到14.725的高分，給足後面上場的中國大陸、日本與南韓選手壓力。

中華第6金！唐嘉鴻搶下體操單槓金牌（陳怡誠攝）

中華第6金！唐嘉鴻搶下體操單槓金牌（陳怡誠攝）

「其實我從開始到結束，都有找到自己想要的節奏，我想這次亞運是很棒的經驗，也增加我日後的自信，」唐嘉鴻說，「其實後面看著孫煒、肖若騰兩名中國選手出場很煎熬，等到看到兩人成績都沒超過我，我才總算鬆口氣。」

唐嘉鴻表示，能在今年亞運拿下1金1銀，真的必須感謝一路上所有幫助過他的人，「任何一場比賽都將成為我日後的養分，今天並非是真正的結束，而是全新的開始！中華體操隊還可以更強大，我和我的隊友們一定會更加努力。」

中華體操隊在雅加達-巨港亞運可說收穫豐富，總共拿下2金1銀1銅，包含男子鞍馬個人金牌李智凱、男子地板個人銀牌唐嘉鴻、男子吊環個人陳智郁與男子單槓個人金牌唐嘉鴻，這支男子體操隊確實在未來很值得期待！

(中時電子報)

中華第6金！唐嘉鴻搶下體操單槓金牌（陳怡誠攝）