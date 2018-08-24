阿比查邦領軍、是枝裕和監製 金馬影展獻映《十年》國際計畫

2018年08月24日 19:41 中時 潘鈺楨

泰國名導阿比查邦領軍的《十年泰國》，透過寫實奇幻與充滿實驗性的影像諷刺泰國現況。（金馬影展提供）

2018台北金馬影展將於11月8日至11月25日展開，繼公布的開閉幕片與金馬電影學院十年有成的放映片單，本屆影展也將完整放映橫跨香港、台灣、泰國、日本的「《十年》國際計畫」四部精采作品，除了發起計畫的香港金像獎最佳影片《十年》（Ten Years）、集結五位台灣新銳導演拍攝的《十年台灣》，兩位坎城金棕櫚獎得主：阿比查邦領軍的《十年泰國》（Ten Years Thailand），與是枝裕和監製的《十年日本》（Ten Years Japan），首度在台放映，深受矚目，他們透過不同視角，一探從本土輻射至亞洲的未來景象。

「十年國際計畫」源自於2016年榮獲香港金像獎最佳影片的《十年》，由伍嘉良、郭臻、黃飛鵬、周冠威、歐文傑五位導演，從民主人權、言論自由和本土文化消亡等多方角度，想像香港未來十年的樣貌。影片中犀利精闢的批判觀點引發亞洲影壇的迴響，與台灣、泰國、日本合作「國際版」拍攝計畫，展開對自身土地的省思。同樣由五部短片組成的《十年台灣》，找來廖克發、鄒隆娜、勒嘎舒米、謝沛如、呂柏勳五位台灣新銳導演，以族群、性別、城鄉差距、環境等多元議題，呈現他們對台灣十年後的想像。

由泰國名導阿比查邦領軍的《十年泰國》已在坎城影展世界首映，陣容包括泰國電影新浪潮代表人物瓦西沙沙那坦、鹿特丹影展金虎獎得主艾狄雅阿薩拉，以及新銳電影導演朱拉亞農西里彭，他們各自拍攝四部短片，透過寫實、奇幻，與充滿實驗性的影像，尖銳犀利地諷刺泰國現況，更為逐漸被箝制的言論與創作自由捍衛發聲。

本屆坎城金棕櫚獎得主是枝裕和監製的《十年日本》，由他親自挑選早川千繪、木下雄介、津野愛、藤村明世、石川慶五位日本新銳執導。其中，導演石川慶去年也曾帶著大獲好評的《愚行錄》來台參加金馬奇幻影展。影片更邀來杉咲花、國村隼、川口覺、池脇千鶴、太賀等實力派演員主演，從高齡化社會、數位科技、環保核災和軍國主義等議題，探討日本未來的社會樣貌。

2018金馬影展將於11月8日至25日舉行，10月28日開始售票，更多精采片單與影展消息將在官方網站、臉書粉絲頁陸續公佈，敬請觀眾拭目以待。

(中時 )