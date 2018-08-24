亞運》雙槓第6收尾 李智凱：這次亞運太不一樣

2018年08月24日 19:44 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

23日才替中華隊拿下體操鞍馬個人金牌的李智凱，24日也在雙槓個人項目出賽，結果他拿14.025分，排名第6，賽後他露出招牌笑容表示，「這次亞運終於比完了，我一點也不疲勞，反而很亢奮，今年亞運真的太不一樣了！」

李智凱表示，自己刻意調升雙槓難度，能有這樣成績已很開心，「今年亞運體操個人賽我完成3項(地板、鞍馬與雙槓)，代表我還可以繼續挑戰自己，以後繼續朝著個人全能賽目標邁進，最重要的是今年亞運終於結束了。」

「從昨天拿到鞍馬金牌後，我就收到很多很多的恭賀簡訊，包含家人那邊也是，我想有我這個兒子，應該可以讓他們很驕傲，」李智凱說，「這面亞運金牌其實不是屬於我自己的，而是大家的，因為我一路走來受到太多人的幫助。」

李智凱強調，這次亞運賽前設定的目標已經達到了，也算是過去一年以來努力練習的回饋，當前的感覺相當激動，「這樣代表接下來的日子，我必須更加努力，先是準備好10月的世錦賽，然後就是兩年後的東京奧運了。」

「接下來當然就照訓練計畫走，繼續朝著6.5、6.7，甚至是7.0的難度走，因為想在國際戰場，只拿出6.3的難度絕對是不夠的，我有信心自己可以越來越好，畢竟我的整個目標只有完成一半，2020年東京奧運才是最重要的。」

(中時電子報)