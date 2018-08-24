夜問打權》促轉會公然違法 藍智庫：全國陷綠色恐怖

《夜問打權》主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、王丰、吳育昇、徐巧芯、戴瑋姍、蘇恆。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

大雨狂襲！南台灣823「泡」戰？千億治水一場空？民進黨自豪治水成績「不淹水」，大雨一來就被打臉？2014年賴揆曾得意說「淹30年的痛苦，我花3年解決」，蔡英文也曾大讚賴清德治水成績？豪雨一來打臉打不完？高雄12年砸300億治水破功，一場大豪雨讓高雄成水上樂園？林佳龍也自豪台中不淹水？但才2周...市民雨中騎「水上摩托車？前瞻水建設8年2507億」，拿來活化蚊子港、美化河川？

無法無天？73年前暴亂史實與司法，台獨說了算？不抹平傷痛要清算？促轉會要究責二二八加害者名單，提類「除垢法」追究70年前二二八法官、檢察官？促轉會將立法追究白色恐怖加害者，法界:他們說了算嗎？沒通知就要查國民黨智庫？促轉會是什麼機構？公然違法？藍智庫：全國陷綠色恐怖？228全台燒殺擄掠！鎮暴平亂，追究施暴者有錯？「燒殺擄掠」對不對？228坐牢者是冤枉？是烈士？還是犯罪者？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

王丰(中國時報社長)

吳育昇(前立法委員)

徐巧芯(國民黨台北市議員參選人)

戴瑋姍(民進黨新北市議員參選人)

蘇恆(新黨台北市議員參選人)

(中時電子報)

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