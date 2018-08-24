簽了DNR發生意外救不救？這兩點是關鍵

2018年08月24日 19:55 中時電子報 康健雜誌 、編輯/ 莊楚雯 文/、編輯/

火場傷患送到急診已奄奄一息，即使他簽過DNR，但急診醫師此時可能只有一個選擇。「簽了DNR，將來發生意外，醫生會不會不救我？」儘管截至今年7月，已有55萬多人簽署DNR（預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書），但許多民眾心中仍有疑慮。

台北醫院護理之家8月中發生大火，這件不幸正好可以用來解除民眾的疑惑。

台灣安寧照顧協會常務理事、馬偕紀念醫院新竹分院癌症中心主任邱世哲說，先舉另一個例子來看，如果一位已簽署DNR的民眾（或病人）發生車禍等意外，被送到急診室，急診醫師是否可以不施行急救措施？「答案應該是否定的，因為得看病人當下的狀況而定。」

「台北醫院護理之家發生大火是類似的概念，」他指出，《安寧緩和醫療條例》第7條提到：不施行心肺復甦術或維生醫療，應符合下列規定：

1、應由二位醫師診斷確為末期病人。

2、應有意願人簽署之意願書。

其中首要條件就是應由兩位醫師診斷為末期病人，所以僅依病人已簽署DNR來決定是否要救，決策的判斷條件是不足的。

但是，發生火警的單位是護理之家，住民多為老、衰、病的病人，可能也有部分已簽署DNR，「在這種情況被救出時如果已呈病危狀態，是很有可能符合末期病人的條件，此時不急救就符合《安寧緩和醫療條例》的規範了，」邱世哲指出。

不管三七二十一，先救再說？

不過，火場一片混亂，這些病人送到急診時已是生命危急，急診醫師是否有足夠的時間判斷病人是否處於生命末期，並不容易。「通常不管三七二十一，先救再說，」一位急診醫師直言。

中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭說，病人如果已簽DNR且送來時狀況已相當不好，理論上不需要再急救，「但醫護人員因面臨的狀況特殊，可能擔心將來有糾紛，所以通常還是會急救。這件事反應出，醫療糾紛讓醫護人員不敢遵照病人意願。如果回歸到病人簽DNR的目的是尊嚴過世，那麼任何原因都不應該危害初衷。」

「限時醫療」，讓生死兩無憾

「醫療過度與醫療不足，同樣不妥當，」高雄醫學大學附設醫院家庭醫學科及老年醫學科主治醫師陳炳仁說，如果當下難以判斷治療效果，可考慮採取「限時治療嘗試（time-limited trial）」的方式，先讓病人接受急救及維生治療幾天，如果沒有改善就撤除維生設備，接受自然死亡。「這樣沒有讓病人多受苦，家屬也安心。」

(中時電子報)