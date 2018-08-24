亞運》余秀菁破門被吹越位 女足戰越南上半場0比0

2018年08月24日 19:58 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

中華女足24日在雅加達亞運8強遭遇越南，開賽3分鐘前鋒余秀菁在角球第二波攻擊中破門，可惜越位在先被吹進球不算。上半場越南攻勢較多共計9次射門，但3次射正都被中華隊門神蔡明容化解，半場結束戰成0比0。

中華隊力拚自1998年以來，首度打入亞運前4名，開賽僅3分鐘，林雅涵後場自由球直接吊入禁區，陳燕萍突入左側禁區起右腳射門，被越南後衛擋出底線，左側角球開出余秀菁把握第二波攻勢破門，卻因越位在先進球不算。

隨後越南開始以兩翼突破發動攻擊，雖然單純吊中球面對身高均超過170公分的中後衛組合林雅涵、蘇芯芸，不容易占到便宜，但橫傳送到禁區外圍，阮氏雪蓉、黃茹多次發動有威脅的長射，所幸都被蔡明容化解。

上半場執法尺度也令人摸不著頭緒，越南右後衛范黃瓊肘擊中華隊劉千芸喉嚨，南韓籍裁判徵詢助理裁判後才吹犯規，卻沒給黃牌。

第40分鐘，余秀菁漂亮過人突入禁區右側，在底線前被越南補防球員撞倒，裁判不但沒吹12碼球，竟然還吹中華隊犯規，讓一頭霧水的余秀菁忍不住向助理裁判表達疑問。

賽前報導

中華女足24日將在雅加達亞運8強遭遇越南，力拚自1998年以來首次打入前4名。日籍教頭堀野博幸公布先發11人，與本屆首戰南韓的陣容相同，左右邊後衛排出防守型的鄒欣倪、卓莉珊，全力防範對手快速部隊。

中華女足在A組首戰1比2不敵南韓，不過後兩戰分別以4比0、7比0擊敗地主印尼與馬爾地夫，2勝1負以A組第2出線，將對上C組第2的越南。

越南本屆先以3比2氣走泰國，再以0比7慘敗日本，不過兩戰先發陣容相去甚遠，似乎有保留體力來準備8強賽的策略。

然而，中華隊由於小組賽後兩戰穩操勝券，主力陣容也經過充分輪替，僅前鋒余秀菁連3場先發，但對馬爾地夫也僅踢了30分鐘就下場休息，體能方面應該不會吃虧。

連3場替中華隊進球的余秀菁，繼續在4-1-4-1陣型擔綱單箭頭，攻入兩球的包欣玄、潘昕妤、卓莉萍則都在板凳上待命。其中包欣玄有速度優勢，替補上陣能有改變節奏的戰術效果，將扮演板凳殺手角色。中華隊先發11人如下：

1蔡明容（GK）；3卓莉珊、19蘇芯芸、6林雅涵、12鄒欣倪；8王湘惠（隊長）；9李綉琴、7劉千芸、11賴麗琴、13陳燕萍；10余秀菁

(中時電子報)