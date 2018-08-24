獨／李燕懷胎兩年生出小孩！進《金家》成了男友趙駿亞「妹妹」

2018年08月24日 20:10 中時 林淑娟

李燕自創保養品牌，自己也成為當然代言人。（KOCSKIN）

李燕自創保養品牌，自己也成為當然代言人。（KOCSKIN）

李燕自創保養品牌，親赴物流中心勘察。（KOCSKIN）

李燕自從拍完三立上一檔八點檔《一家人》後休息至今，但其實她一直都沒閒著，這段時間，她除了談戀愛，花更多心力在投資副業，為成立新公司克麗詩黛創立保養品牌KOCSKIN到處奔走，她說自己從產品研發、設計、品檢、紙盒包裝到物流等每個環節都親自參與，「籌備了快兩年，總算下個月即將上市了」。

李燕表示，這幾年因為拍戲，她特別注重保養，幾乎所有大小品牌、高低不等價位的保養品都用過，自己也曾連續6年為同一品牌保養品代言，一直很想跨入保養品產業，想要做出一個大家都消費得起、而且很有效果的自有品牌。

不過成立公司開始創立品牌後，她才發現要經手的細節、處理的瑣事真的很多，一開始研發階段，她就對成分、味道、顏色都不斷要求調整，且成立品牌要有網頁、後台、金流、行銷，她都親力親為參與。就連日前與兩位股東一起去造訪物流中心，對所有細節追根究底的模樣，也被對方協理誇：「你們真的很用心，通常廠商來訪廠，是不會把產品代言人帶來的！」殊不知她其實是這個新品牌的創立者，也是產品的監督開發者！

除了副業投資即將開花結果，她近日也回歸演員本業，日前被發現身穿中空辣妹裝現身內湖一家漢堡店拍戲，昨也出現在預告中。求證本人，她坦言，確實剛進三立《金家好媳婦》劇組，將飾演江國賓的女兒，也會是現實中男友趙駿亞的同父異母妹妹。與男友、男友的前女友高宇蓁、以及高宇蓁的前男友陳宇風同劇演出，如此複雜的關係是否會尷尬？她態度大方地說：「大家都是專業演員，沒什麼好尷尬的啦！」

(中時 )