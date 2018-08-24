哪有什麼乾淨煤？ 燃煤汙染物大盤點

2018年08月24日 20:11 中時電子報 江飛宇

美國總統川普提出他的「實惠清潔能源規則」(ACE)，但是內容卻一點也不乾淨，因為他大幅放寛全美國發電廠的排放標準，最受惠的就是火力燃煤電廠。川普的理由是新的燃燒技術可以改善燃煤的汙染(是不是似曾相識?)第二個理由是他必須挽救煤礦相關產業，這是為了美國經濟著想。然而煤炭是不可能乾淨的，它有太多的汙染物，煤礦工業也是夕陽產業，應該要加速汰除的速度，不應該補助和維持。

大眾科學(Popular Science)說，從各種角度來看，燃煤供電對環境沒有任何好處，大量的二氧化碳造成溫室效應已用不著再解釋，更顯著的是細懸浮粒子PM2.5，所謂PM2.5是指2.5微米(μm)以下微粒，大約比砂子小上40倍，如此細小的粒子，我們的呼吸系統完全無法過濾，就很容易累積在肺部裡，日積月累就容易引發病變。據世界衛生組織的統計，每年全世界就有345萬人因PM 2.5污染物而死去。

燃煤的顆粒物還有更嚴重的附帶毒性，因為它們含有水銀，這種元素很容易落入土壤裡、河流裡，進入食物鏈當中，使得愈高階的補食者愈容易在體內累積水銀，比如金槍魚、鮪魚的汞含量就特的高。汞的毒性會破壞神經系統，包括造成周邊視力喪失、聽力退化、說話和行走困難，以及肌肉無力。

多數人都知道汞的危險性，但比較少人知道，汞污染的最大來源就是燃煤電廠 - 超過50％，原因出在燃煤電廠的排放量太大。

酸雨也是燃煤的可怕汙染，有些種類的煤碳因地質關係含有大量的硫(S)，經過燃燒後會形成二氧化硫（SO2），與水作用就會形成亞硫酸，這會破壞森林與土壤的性質。另外，一氧化氮（NO）和二氧化二氮（NO2），一起被稱為NOx，是一種嗆鼻的氣體，也源於燃煤。

科學警報(science alert)報導，如果美國電廠排放標準真的放寛，美國環保署自己估計，氣喘的病例至少每年增加8000例，孩童的氣喘會更多，每年增加21000例。

美國的燃煤火力電廠已經走向末路，據潔淨煤電聯盟的數據，自2010年以來40％的燃煤電廠已經退役或計劃退役，也已經在找尋新的出路，而川普的新政策會破壞這個代謝趨勢，會使一些煤電廠的計畫持續營運，但即使不談環保，光從經濟來看，燃煤的競爭力愈來愈差，勉強營運也只是拖延時間而已。

(中時電子報)