以核養綠公投明衝刺連署 馬、江等人將出席活動

友善列印
中時

公投綁大選第2階段連署進入最後關鍵倒數一周，各提案單位都要衝刺28萬1745人的成案門檻，以核養綠公投宣布23日已突破10萬份連署，明將兵分8路，發起「825圍車站」連署活動，包括前總統馬英九、前行政院長江宜樺、陳冲等人將在台北火車站及捷運站響應連署活動。

以核養綠公投發起人黃士修表示，7月連署型動開始起，在沒有政黨奧援、沒有財團奧援的情況下，公投案在8/23日正式突破十萬份連署書，為了凝聚全國民眾共識，將舉辦史無前例的能源運動「825以核養綠圍車站，公投連署救台灣」活動。

黃士修說，很榮幸能獲得各界人士的奧援，除了許多民眾犧牲自己的下班時間默默支持、一同上街宣傳外，前總統馬英九與前行政院長江宜樺也在7月底協助辦理記者會，並表達願意聲援825全台大串聯的活動。

這場前所未有的社會運動，正在改變台灣的政治生態，也期待更多的民眾站出來守護自己的權益。

以核養綠公投將在火車站及捷運站共8個地點發起活動，其中馬英九前總統 11:00-11:30 台北火車站南三門；王明鉅醫師 8:00-12:00 台北火車站南三門；江宜樺前院長 10:30-11:00 西門捷運站6號出口；杜紫軍前副院長 15:00 忠孝復興捷運站4號出口；葉匡時前部長 14:00 市政府捷運站2號出口；陳冲前院長10:30 南港捷運站CityLink門口；劉兆玄前院長 10:00-10:30 新竹火車站；李敏院長 09:30-10:00 高雄火車站。

(中時 )

百餘戶淹水 嘉義市長涂醒哲說「… 出席雞籠中元祭遊行 賴揆：盼南…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。