以核養綠公投明衝刺連署 馬、江等人將出席活動

2018年08月24日 20:25 中時 張理國

公投綁大選第2階段連署進入最後關鍵倒數一周，各提案單位都要衝刺28萬1745人的成案門檻，以核養綠公投宣布23日已突破10萬份連署，明將兵分8路，發起「825圍車站」連署活動，包括前總統馬英九、前行政院長江宜樺、陳冲等人將在台北火車站及捷運站響應連署活動。

以核養綠公投發起人黃士修表示，7月連署型動開始起，在沒有政黨奧援、沒有財團奧援的情況下，公投案在8/23日正式突破十萬份連署書，為了凝聚全國民眾共識，將舉辦史無前例的能源運動「825以核養綠圍車站，公投連署救台灣」活動。

黃士修說，很榮幸能獲得各界人士的奧援，除了許多民眾犧牲自己的下班時間默默支持、一同上街宣傳外，前總統馬英九與前行政院長江宜樺也在7月底協助辦理記者會，並表達願意聲援825全台大串聯的活動。

這場前所未有的社會運動，正在改變台灣的政治生態，也期待更多的民眾站出來守護自己的權益。

以核養綠公投將在火車站及捷運站共8個地點發起活動，其中馬英九前總統 11:00-11:30 台北火車站南三門；王明鉅醫師 8:00-12:00 台北火車站南三門；江宜樺前院長 10:30-11:00 西門捷運站6號出口；杜紫軍前副院長 15:00 忠孝復興捷運站4號出口；葉匡時前部長 14:00 市政府捷運站2號出口；陳冲前院長10:30 南港捷運站CityLink門口；劉兆玄前院長 10:00-10:30 新竹火車站；李敏院長 09:30-10:00 高雄火車站。

(中時 )