大白熊犬現身影城！ 邀孩童看電影學習「轉大人」

2018年08月24日 20:27 中時 潘鈺楨

超萌、超療癒的大白熊犬23日晚間現身台北哈拉影城，參加《永遠的朋友：靈犬貝兒》宣傳活動，可愛憨直的模樣，吸引許多大、小朋友圍觀合影。致力推動台灣成為亞洲零棄養的生命教育工作者李茂芊，在活動上分享如何讓小孩透過與動物相處，培養自信心與責任感，現場參與活動的父母，大讚收穫良多。

《永遠的朋友：靈犬貝兒》改編自法國經典兒童文學，故事劇情描繪12歲男孩賽巴斯蒂安與心愛的大白熊犬「貝兒」的深刻友誼。李茂芊說，電影中刻劃的兒童與動物的相處，十分動人，電影傳遞的正向教育力量，需要推廣。

去年暫別台大心理系碩士班的李茂芊，創辦牠牠－「浪，我幫你說」體驗式生命教育團隊，希望能在台灣推動「毛孩是家人」、「領養不棄養」等觀念，用教育打破流浪動物的無限循環。

李茂芊觀察，孩童在成長過程中，需要練習讚美他人與被讚美，以建立自信心。她說狗狗能解讀人類的表情與音調，當小孩練習溫柔的與動物對話，讚美動物「做得好」時，狗狗給予的正向回饋，會讓小孩得到成就感，自然而然與同儕相處時，更開朗、自信。12歲的小孩，內心及體力成熟度，都慢慢趨近成人，透過飼養寵物，讓小孩練習從「被照顧者」(被大人照顧)轉變成「照顧者」(照顧動物)，小孩可以培養責任心，是非常好的成長「轉大人」練習，。

隨著《永遠的朋友：靈犬貝兒》即將上映，許多愛狗人士也憂心，電影會不會帶動大白熊犬飼養、棄養風潮。飼養9隻大白熊犬的Angel說，原產地法國的大白熊犬(庇里牛斯山犬)，是吃多、喝多、拉多的動物，這種大型犬外型非常可愛，但其實自我意識比較高，需要有愛心、耐心的主人好好照顧。大白熊犬的毛非常厚，必須每天梳毛、吹冷氣，有些飼主飼養大白熊犬前，想到的是大白熊犬可愛、療癒的外型，忽略照顧狗狗的細節與現實飼養條件，隨後棄養或虐待動物，危害動物生命安全。電影9月7日在台上映。

(中時 )