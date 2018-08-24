回應網友 賴揆：「韌性」是指天災時迅速復原能力

2018年08月24日 20:32 中時 張理國

暴雨襲台，行政院長賴清德一句「台灣具強韌抗災能力」被網友罵翻，台南治水經驗也遭到質疑，賴揆晚間在臉書解釋，「韌性」是當代對於國土治理的重要概念，就是國家面對天然災害襲擊時，減緩傷害、妥適因應、迅速復原的能力。

賴揆說，這次熱帶低壓所帶來的雨災，氣象局表示是「罕見降雨」，其總降雨量已經達到800 mm以上，其中雲林、高雄、嘉義等地，時降雨更有高達100 mm以上，這降雨要比7月間日本關西水災的雨量有過之無不及。而這一次台灣雖然面臨如此強勁雨勢，但在各地方政府努力和民眾積極合作下，在水利建設與防災作為上，都有很大的進步，而國土抗災的韌性，也逐漸提升。也向大家報告，行政院在第一時間便已經跟地方政府保持密切聯繫，隨時掌握各地災情，也已經要求各部會全力投入救災工作。

賴揆說，台灣整體對於防災與救災的實力是持續在進步的，但另一方面，因為氣候變遷，未來所面對的挑戰一定也會愈來愈嚴峻，而經過這次的洪災，災害防救一定仍有許多不足之處，他也要求各個相關單位，都要能夠徹底檢討，並提出更完整的計畫來加以改善。

賴揆並自問自答，說經過洪災的侵擾，許多民眾難免會質疑，政府多年來的治水建設，真的有效嗎？在每個地方，在地民眾可以比較，在同樣的雨勢之下，災情的嚴重程度，相信一定比過去來得減緩一些。他也要誠實地說，以台灣現有的防洪水準，無論在哪一個縣市，在超過100 mm/hr的時雨量下，很難不淹起來。但如果沒有過去這些水利建設，積水將無處可去，水退的速度會更慢，造成的災情也將在數倍以上。

賴揆說，政付固然可以進一步思考，如何透過防洪工程的再進化，去降低在瞬時降雨量大時的淹水機率、強化防災能力，但不應輕率否定地方政府、水利建設人員長年來的努力。

(中時 )