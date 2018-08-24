「混血王子」錦榮和周厚安 玩RV、大PK

2018年08月24日 20:33 中時 陶福媛

蕭邦L.U.C Quattro腕表，85萬9000元。（Chopard提供）

「混血王子」錦榮和周厚安都是中英雙聲帶，最近聯手主持國家地理頻道《VR101》，必須用中文採訪溝通，用英文主持節目，還得透過最新的VR科技，深入探索醫療、運動、線上遊戲等議題，可說是十八般武藝樣樣行。

國家地理頻道的節目製作向來嚴謹，為了求好，錦榮上山下海出外景，十分辛苦。錦榮笑說，為了拍攝潛水、搭直升機的畫面，他先在游泳池接受潛水訓練，再飛到台東拍外景，劇組在台東拍了一整天，又上天、又下海，攝影師還因為怕高，說什麼也不肯上直升機，改由助理掌鏡。

「結果這段外景都被剪光光，只播出來三秒鐘！」錦榮說完搖搖頭，忍不住大笑。

錦榮上山下海，周厚安則是在節目盡情玩樂、樂在其中，甚至讓他萌生買一台VR回家的念頭，「將來的VR電玩遊戲會愈來愈好，我知道不久會推出一款體積更小、更輕、操控也便利的VR。」周厚安得意地說，這是他主持《VR101》節目後得知的內幕消息，所以他和老爸周華健商量等明後年再入手。

原來錦榮在節目中負責的是高科技、醫療、運動等知識性議題，必須常出外景，而且台詞都是艱深難懂的醫療科技專有名詞；反觀周厚安則是負責的是RV技術在電玩遊戲、社交平台上的運用，搶先試玩最先進的VR戲劇表演和遊戲，兩人際遇大不同。

錦榮和周厚安兩人為宣傳新節目受邀拍攝蕭邦和S.T.Dupont名筆棚拍的時尚專題，身穿LV秋冬男裝，佩戴蕭邦最新款的Mille Miglia賽車腕表，拍攝時兩人還拿S.T.Dupont鋼筆PK一番，用筆向中國時報的讀者問好，周厚安寫了一手漂亮的中文字，不會寫中文的錦榮也不甘示弱，改用英文書寫，寫得又快又美，可說不相上下。

(中時 )