館長徵廚師「月休8天薪3萬」 爽缺？慣老闆？掀論戰

館長招募廚師一名。(取自YouTube)

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中時電子報
館長廚師招募，月休8天薪水3萬。

堪稱在網路上人氣最高的「館長」陳之漢，日前在實況中招募廚師一名，開出月休8天、一天工作6小時，起薪含勞健保3萬元的條件，意外掀起PTT網友論戰，有人大讚爽又可以兼職，待遇超佛心，但也有網友認為應該薪水至少4萬起跳。

館長開出徵才訊息，希望召募一名廚師，工作時間從下午6點~晚上12點，工作內容是煮飯給他以及高級主管共6人吃，一天2餐，菜色不用煮得像餐廳般專業，只希望少油不死鹹，好吃營養又健康，更不用自己採買食材，前一天下單後由公司統一叫貨，若表現的好，會再調整薪資。

不過就有網友認為月薪至少4、5萬才合理，讓館長無奈稱他又不是請熱炒店師傅，一天光炒飯就得炒個上百次，只需煮給六個人吃、兩頓飯，還附勞健保，4、5萬不如去外面叫外燴還比較便宜。

館長最後也霸氣撂話：「6小時的班、月休8天健勞保，這樣很差？很差你不要來！」透露自己以前曾當過餐廳學徒，一天切菜、洗菜、擺盤、洗碗工作樣樣來，一天工時10小時，一個月也不過2萬多塊，生意比較好的熱炒店師傅，整天站在鍋子前煮2、300道菜，煮到自己手痛，月薪也不過4萬多，有的還沒勞健保。

館長徵廚師的消息，也在PTT引發熱議，有人大讚館長開出條件超佛心「實際內容就煮飯阿姨，待遇根本超好」、「不用花時間採買就差很多了」、「這CP值有點高」，但也有網友認為館長絕對請不到人，「除非是請學生打工的，阿桑不用講，晚上六點到半夜很難，人家阿桑要兼顧自己家庭，你要請廚師，可能連阿桑都難請。」

(中時電子報)

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