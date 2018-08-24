美重批中薩建交 陸：奉勸「某人」停止霸權主義

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旺報
賴志昶／綜合報導

美國白宮23日強調，薩爾瓦多同中國建交將影響整個美洲地區的經濟和安全，美國將重新評估美薩關係。大陸外交部發言人陸慷24日指出，薩爾瓦多同中國建交，順應國際大勢，「我們奉勸某些人，應尊重別國自主決定內外事務的權利，停止霸權主義行徑。」

就中國同薩爾瓦多建交一事，美國白宮23 日發表聲明稱，薩爾瓦多此舉將影響整個美洲地區的經濟和安全，美國對薩爾瓦多政府接受中國對西半球國家內政的干涉感到嚴重關切，將重新評估美薩關係，「美國將繼續反對中國對西半球的政治干預」。

對此，陸慷重申，薩爾瓦多在一個中國原則基礎上同中國建交，「天經地義，光明正大」，中方敦促美方正確看待中薩建交。

陸慷表示，8月21日前，中國在美洲擁有25個建交國，包括美國，沒有影響而是積極促進了地區發展與安全；21日後，中國在美洲有了第26個建交國，「我就不懂了，為什麼這就會影響地區發展與安全？」

發言人指出，薩爾瓦多同聯合國及其他177個國家站到一起，承認一個中國原則，同中國建交，順應歷史潮流，順應國際大勢，符合國際法和國際關係基本準則，也符合中薩兩國和兩國人民的根本利益，「某些國家對此說三道四，是不是在干涉薩爾瓦多內政？到底是誰在對地區進行政治干預？這不言而喻。」

發言人強調，拉美和加勒比地區是世界多極化和經濟全球化中一支獨自自主、日益發展的力量，「我們奉勸某些人，應尊重別國自主決定內外事務的權利，停止霸權主義行徑。」

(旺報 )

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