第5屆酷兒影展開跑！ 開幕片《卵男日記》劇組映後分享

2018年08月24日 20:55 中時 潘鈺楨

開幕片《卵男日記》劇組映後分享。（TIQFF提供）

「台灣國際酷兒影展」自2014年成立以來，已成為全亞洲最具代表性的同志／酷兒影展。今夏邁入第五屆，除了往年的台北、台中和高雄今年更加碼台南。酷兒影展策展人林杏鴻廣邀各界力挺酷兒的知名演藝人員，於24日在光點華山電影院舉行影展開幕式，並表示每年都一步一腳印透過影展力量去宣傳台灣LGBTQ的文化。

本屆影展以「勵志、正向、歡樂、陽光」的選片主調呈現年度片單。除此之外，台北的開幕式以《親愛的卵男日記》、《路易時代》為雙開幕片。現場更有許多挺同的知名編導、演藝人員齊聚一堂－除了《親愛的卵男日記》演員柯奐如、雷艾美、蔡力允、蔭山征彥全員到齊之外，編劇田開良，歌手同恩、大山、葉庭蓁、林威良，演員林秀琴、冠志、陳雨杉一同站台力挺酷兒影展。林秀琴受訪表示：「愛不分性向，任何人都擁有愛人與被愛的權利，能有這樣的電影平台去分享酷兒文化真的很棒！」

《親愛的卵男日記》運用大量倒敘手法，挖掘許多同志家庭所遇到的問題，是繼李安導演經典作品《囍宴》25年後，台灣同志探問家庭與小孩的當代之作。導演謝光誠、監製林文義和演員柯奐如、雷艾美、蔡力允以及蔭山征彥，於該片播畢後與現場與會的朋友們進行一場映後分享會，監製林文義認為真正的愛似乎一直都是被窄化的，若能透過理解和尊重少數的方式來完整所謂的愛，這才是真正文明的社會。《路易時代》為著名同志演員艾倫康明（Alan Cumming）的最新力作，片中探索現代男同志生活與歷史的矛盾斷裂，述說迷惘、狂躁與哀傷的愛情。此片映後則邀請同志諮詢熱線協會與政策推廣部主任杜思誠，來與觀影民眾討論片中劇情與台灣現代男同志的生活之間相異與相似之處。

2018台灣國際酷兒影展已於8月24日在台北光點華山火花展開，後續還有許多系列活動，包含展街頭Voguing、最佳亞太酷兒短片頒獎典禮、影人高峰會等，欲參加者可至Accupass活動通「2018TIQFF台灣國際酷兒影展 系列活動」線上報名。其他相關即時訊息請鎖定官方網站、官方臉書粉絲專頁 、 官方Instagram粉絲專頁以及官方Youtube頻道。

(中時 )