王毅訪蒙古　陸外交部：中蒙將共建「一帶一路」

2018年08月24日 21:13 旺報 賴志昶

大陸外交部長、國務院委員王毅目前正在蒙古進行訪問。「蒙方是最早支持『一帶一路』倡議的國家之一。」大陸外交部發言人陸慷24日指出，中蒙推進共建「一帶一路」將為兩國合作提供新機遇、開闢新空間。

陸慷表示，王毅正在對蒙古國進行正式訪問，已經分別會見了蒙古國總統巴特圖勒嘎、國家大呼拉爾主席恩赫包勒德，同朝格特巴特爾外長舉行了會談並共同會見了記者；未來，還將會見蒙古國總理呼日勒蘇赫，並同蒙古西部五省相關負責人見面交流。

發言人指出，在上述會見會談中，蒙方領導人均再次表示蒙方致力於推動「發展之路」倡議同「一帶一路」倡議深度對接，加強同中方在基礎設施建設、能源、電力等領域合作，加快實施中蒙俄經濟走廊規劃綱要。

發言人表示，王毅就中蒙推進共建「一帶一路」提出了中方倡議：一是支持蒙古國加快基礎設施建設，幫助蒙方突破發展瓶頸；二是支持蒙方更加註重改善民生，使蒙古國民眾都能在參與「一帶一路」建設中實實在在受益；三是更加重視環境和生態保護，與蒙方攜手共建綠色絲綢之路；四是幫助蒙方把資源優勢更好轉化為發展優勢，助力蒙古國實現多元化發展，提高自主可持續發展能力。

「中蒙是山水相連的友好鄰邦，蒙古國是共建『一帶一路』的天然夥伴。」陸慷強調，中蒙推進共建「一帶一路」將為兩國合作提供新機遇、開闢新空間，為推動中蒙各自經濟社會發展、促進本地區發展與繁榮提供更大助力。

(旺報 )