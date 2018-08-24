麗星郵輪再釀霸船事件 旅客全數離船並退還港務費及補償金

2018年08月24日 21:10 中時 徐力剛

麗星郵輪聲明稿指出，除對造成旅客不便致上歉意外，更提供每房台幣1000元「船上消費零用金」。（圖片提供／麗星郵輪）

麗星郵輪再傳「霸船」事件！麗星旗下「寶瓶星號」原訂3天2夜石垣島行程，8月22日以基隆為母港出航，受颱風影響石垣島宣布封港，被迫更改航程「全程行駛公海」，引起旅客強烈不滿。

繼今年7月初「處女星號」因颱風更改行程後，「寶瓶星號」22日晚間10時離開基隆港，原先預計翌日上午停靠石垣島，因颱風影響3天2夜航程全待在公海、未下岸，且海上風浪強勁，多名旅客有暈船情形。據了解，此次寶瓶星號搭載乘客共1659名，船隻已於今日下午14時30分安全返抵基隆港，原先揚言霸船抗議50多名乘客，現已全數離船。

麗星郵輪發布正式聲明表示，「寶瓶星號」原定航程停靠日本石垣島，因周遭海域出現強風並基於乘客安全考量，更改航程行駛公海，對旅客致上誠摯歉意，並提供每房旅客台幣1000元「船上消費零用金」，同步退還已付費之石垣島岸上觀光費用與800元港務費。

部分旅客指出，3天2夜航程海上風浪巨大，船身搖晃嚴重，造成許多乘客暈船;且聽說船公司早就知道石垣島封港狀況。對此乘客表示，若早知道無法登島，就不會選擇上船。

麗星郵輪經銷旅行社「蘋果旅遊」黃明華副總回應，郵輪航程出發前，乘客皆已簽署旅客協議書，上面清楚載明「若有不可抗力天氣因素，船方有權更改航程」。

黃明華進一步說明，船方以旅客生命安全為第一優先考量，絕不可能有明知無法登島還刻意開船情形，再加上船上工作人員十分專業，船長會依照氣候狀況進行評估，決定安全航程，造成旅客不便請多加諒解。

(中時 )