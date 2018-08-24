助侯友宜共推「都更三箭」 王威元：全力翻轉三蘆區

2018年08月24日 21:11 中時電子報 綜合報導

國民黨新北市長參選人侯友宜延續副市長任內，長期關心的都市更新議題，提出「都更三箭」的重大政見，受到外界矚目，明天（25日）上午10點鐘將到位於三重的菜寮活動中心，舉辦南區都更座談會，在地的黨籍議員參選人王威元表示，自己現在雖然只是一個議員參選人，但把握每一次都更座談會的機會，努力跟在地居民溝通都更的願景，就是要為了翻轉南區做暖身。

王威元表示，侯友宜明天上午除了舉辦都更座談會，早上8點半將先到大同南路的菜市場掃街，他除了全程陪同，也會適時向市民朋友宣傳「都更三箭」的重要性。侯友宜都更政見第一箭，就是「捷運蓋到哪裡，都更就到哪裡，讓捷運帶動都市的發展」；第二箭，是「交通幹道沿線整建，並且調高基準容積，讓建築更安全、市容更美觀」；第三箭，則是「從防災角度從寬認定危老建築，居安思危是我們永遠的責任」。

王威元強調，新北市都更刻不容緩，相信侯友宜上任後所組的施政團隊，將成為全台最強的戰鬥團隊，有能力讓新北市在原有基礎下展現全新的風貌，而他如果能夠獲得選民認同，當選市議員，在當選的第一天就會全力投入支援市府施政計畫，在監督與協助的立場下，為市民謀取最大利益，並且以創造安居樂業的新北為一生職志。

(中時電子報)