《搖滾樂殺人事件》女主角林辰唏為電影獻唱

2018年08月24日 21:17 旺報 廖慧娟

金馬男配角王啟讚（右）扮警察取締宋柏緯、林頤原時，非常機車，讓宋、林有回擊的欲望。（星泰娛樂提供）

由「董事長樂團」林大鈞（鈞董）監製、金馬最佳短片《生命狂想曲》得主游智煒執導的電影《搖滾樂殺人事件》，9月14日全台上映。今天（24日）劇組曝光女主角林辰唏翻唱、改編自「董事長樂團」經典搖滾曲的2018墜落版〈愛我你會死〉的MV以及新劇照。

對〈愛我你會死〉改編版，林大鈞表示：「搖滾人做愛時會聽甚麼音樂？我們那時都聽所謂的抒情搖滾。為了表現時代背景，刻意將〈愛我你會死〉改編成90年代氛圍以符合劇情需要。」

這首歌是林辰唏繼《消失打看》後，再次演唱電影歌曲。鈞董透露找林辰唏演唱的過程：「原本不抱期望，已經有備選歌手在牛棚熱身，但是演員的感情與電影密不可分，辰唏試唱幾次之後感覺不錯，用她自己的聲音詮釋劇中情境更合理」。《搖滾樂殺人事件》的卡司，都是台灣著名搖滾樂手，集結「滅火器」主唱楊大正、宋柏緯、林辰唏、李亦捷，以及「八十八顆芭樂籽」主唱李奇明（阿強）、「Trash」吉他手林頤原、「Trash」主唱林志融、舞陽、姚愛寗、歐陽倫，向激情的搖滾年代致敬。

林辰唏笑說，自己與〈愛我你會死〉很有緣，她透露，原曲是「董事長樂團」經典曲之一，「草屯囝仔」與「玖壹壹」洋蔥改編成〈愛我你會死2018〉時，我在新版歌曲MV中演出，這次演出《搖滾樂殺人事件》，這個經驗就給了鈞董靈感。

嘗試演唱改編的電影慢版宣傳曲，林辰唏表示：「這次參與很興奮，感覺像校外教學，就是正課之外的小事件這樣。」

(旺報 )