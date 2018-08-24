綠委轟「水淹高雄還開趴」 韓國瑜理由卻讓人鼻酸

2018年08月24日 21:22 中時電子報 呂承哲 、 余弦妙

熱帶性低氣壓，造成南台灣豪雨成災，高雄、台南等地接連出現淹水災情。對此，國民兩黨的高雄市長參選人今天都到災區勘災，卻有民進黨立委在臉書貼文指稱，韓國瑜出席活動並且熱舞狂歡。對此，韓國瑜回應，他會這樣是為了幫助弱勢族群與促進高雄觀光，請外界不要扭曲活動本意。

民進黨立委段宜康今日在臉書指出，「今天上午高雄還在下大雨，超大雨量造成很多地方淹水。10:00國民黨市長候選人韓國瑜，參加國民黨市議員候選人的競選歌曲發表會。真是歡樂。大家在外頭的暴雨助興下，熱舞狂歡、高喊凍蒜！韓國瑜真的是條魚。雨愈大愈樂；水愈深愈high ⋯」。對此，民進黨立委邱議瑩也在臉書痛批，「高雄市淹大水，而你們唱歌跳舞還約大家一起來快樂？高雄人不需要這樣的市長候選人！」

韓國瑜被綠營砲轟後，下午穿著藍白拖、捲起褲管涉水勘災，面對媒體提問，韓國瑜澄清，他出席國民黨籍市議員陳若翠競選歌曲發表會，這場活動同時是為身障團體舉行，邀請身障者現場演出，由於規劃許久，又可幫助身障朋友生計，因此專程到場打氣，「如果我沒有去，他們會很傷心」。韓國瑜指出，會這樣能幫助弱勢族群與促進高雄觀光，請外界不要扭曲活動本意。

對此，也有不少網友聲援韓國瑜，留言表示「監督候選人（0）監督市政（ㄨ）」、「厲害，怎樣都能酸的人才」、「巡視災情是市長的責任還是市長候選人？」、「所以這咖到底吞曲棍球了沒？」

(中時電子報)