綠委轟「水淹高雄還開趴」 韓國瑜理由卻讓人鼻酸

熱帶性低氣壓為中南部帶來豪大雨，高雄多處傳出淹水災情，國民黨高雄市長參選人韓國瑜（左2）24日涉水勘查永安區淹水狀況。（圖/中央社，國民黨高雄市黨部提供）

友善列印
中時電子報

熱帶性低氣壓，造成南台灣豪雨成災，高雄、台南等地接連出現淹水災情。對此，國民兩黨的高雄市長參選人今天都到災區勘災，卻有民進黨立委在臉書貼文指稱，韓國瑜出席活動並且熱舞狂歡。對此，韓國瑜回應，他會這樣是為了幫助弱勢族群與促進高雄觀光，請外界不要扭曲活動本意。

民進黨立委段宜康今日在臉書指出，「今天上午高雄還在下大雨，超大雨量造成很多地方淹水。10:00國民黨市長候選人韓國瑜，參加國民黨市議員候選人的競選歌曲發表會。真是歡樂。大家在外頭的暴雨助興下，熱舞狂歡、高喊凍蒜！韓國瑜真的是條魚。雨愈大愈樂；水愈深愈high ⋯」。對此，民進黨立委邱議瑩也在臉書痛批，「高雄市淹大水，而你們唱歌跳舞還約大家一起來快樂？高雄人不需要這樣的市長候選人！」

韓國瑜被綠營砲轟後，下午穿著藍白拖、捲起褲管涉水勘災，面對媒體提問，韓國瑜澄清，他出席國民黨籍市議員陳若翠競選歌曲發表會，這場活動同時是為身障團體舉行，邀請身障者現場演出，由於規劃許久，又可幫助身障朋友生計，因此專程到場打氣，「如果我沒有去，他們會很傷心」。韓國瑜指出，會這樣能幫助弱勢族群與促進高雄觀光，請外界不要扭曲活動本意。

對此，也有不少網友聲援韓國瑜，留言表示「監督候選人（0）監督市政（ㄨ）」、「厲害，怎樣都能酸的人才」、「巡視災情是市長的責任還是市長候選人？」、「所以這咖到底吞曲棍球了沒？」

(中時電子報)

助侯友宜共推「都更三箭」 王威…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。