微風信義之夜 孫芸芸圓點成嬌點

2018年08月24日 21:32 中時 郭家崴

孫芸芸在自創的YUN YUN SUN珠寶配飾專櫃擔任一日店長。（盧禕祺攝）

玖壹壹健志（左起）、洋蔥、春風穿Ed Hardy展現自我嘻哈風格。（盧禕祺攝）

黑人穿Dior訂製西裝帥氣逼人，他還想減到85kg，追求更精瘦。（盧禕祺攝）

微風董娘孫芸芸（左起）、信義區總店長高德璇、總經理畑明男、微風執行常董岡一郎昨為微風信義之夜揭幕。（盧禕祺攝）

莫允雯穿陳科維設計的禮服，拿ZenBook S勃艮第酒紅新色x陳科維聯名的手拿包。（盧禕祺攝）

書那娜穿Ginger Chen Wedding靖妝手工訂製禮服與YUN YUN SUN配飾，鏤空展現性感。（盧禕祺攝）

郭源元穿MM6服飾、鞋子、包，與YUN YUN SUN配飾，超級閃亮。（盧禕祺攝）

微風信義今晚（24日）以「NEON霓幻之夜」為主題封館辦趴，眾人都好奇微風南山年底前開幕，全館超過280品牌有哪些獨家？微風執行常董岡一郎口風緊，只說10月再公開布局；孫芸芸身為微風女主人也賣關子，僅透露「會很不一樣，吃的、買的變很多，但不能說太多，大家拭目以待。」

廖曉喬擔任策略長，忙到沒陪嫂嫂走紅毯，孫芸芸跟著感覺走，因今夏流行波卡圓點，自創品牌YUN YUN SUN也有很多圈圈的配飾設計，穿自己喜歡的黑白圓點洋裝撐場，微露香肩當紅毯嬌點。過往她會帶頭血拚，今晚強力催buy，「今天讓大家買，我明天、後天再買就好。」

本土嘻哈天團玖壹壹12月8日二度攻蛋辦「台玖線」演唱會，昨首次走時尚紅毯，擔任Ed Hardy一日店長，健志說「很開心」，對於三人是否時尚、潮不潮？收起舞台上的霸氣，謙稱「這讓別人去說。」

190cm的「黑人」陳建州最重時125kg，近來瘦身有成，達到父親節前訂的目標體重88公斤，穿上版型偏瘦的Dior訂製西裝，有如夢想成真，但范范看他只顧愛自己，不愛她和小孩，逛街時有師奶注目，虧他太自戀，「你以為（自己）是劉德華嗎？」。得知王力宏喜獲麟兒，他養育雙胞胎兒子很有經驗，歡迎王力有問題都可問他，還手比愛心說「力宏家財萬貫，不用送禮，只要送他愛心就好。」

此外，莫允雯、微風旗下藝人郭源元、書那娜等也出席添星光；微風執行常董岡一郎表示封館前預購已有4位千萬刷手，最大單是超過2000萬元的Tiffany珠寶大戶，今晚6時至12時靠VIP創造4.1億元業績，較去年3.5億元成長17％，共有5位千萬刷手、120位百萬刷手。

微風今年1至7月整體業績成長3％，目標全年度業績要達220億元，較去年200億元成長1成。微風信義店長高德璇說，上半年因餐飲改裝帶動業績成長13％，目前有7家年收可達億元的餐廳，包括饗饗、Monton’s、點點心、日本橋海鮮丼つじ半Tsujihan、永心鳳茶、樂天皇朝、飯BAR，1F FENDI、Tiffany等精品業績沒有不超過上億元，至今全館穩定成長。年底加上微風南山70億元、微風信義55億元、微風松高20億元，明年信義區業績可合攻145億元。

另，微風信義封館炒熱買氣，微風廣場約5時30左右發生火警，復興南路外牆廣告燈 起火，警消出動雲梯車在7分鐘內滅火，據悉，消防人員初步判斷是電線走火，但詳強還需釐清，孫芸芸被問及此事時表示並不知情。

(中時 )