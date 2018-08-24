終於要載人了! SpaceX在39A發射台安裝太空人走道

39A發射台安裝新的太空人步道，這是美國重新獲得載人太空能力的象徵。(圖/NASA)

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中時電子報

當今太空飛行網(space flight now)報導，本週一，卡納維爾角的太空中心出現少見忙碌，起重機將長長的太空人步道吊離地面，並且固定的39A發射台的塔樓上，這個步道要與SpaceX 的獵鷹重型火箭同一高度，也必須與乘飛龍太空船(Crew Dragon)完全密接，這些工作是為明年4月的獵鷹重型-乘飛龍首次載人太空任務在準備。

39A發射台被稱為「地球上最接近月球的地方」，因為這座發射台在1960年代阿波羅登月計畫期間，就負責射發巨大的農神5號火箭，統計發射了12次，包括阿姆斯壯、愛德林、約翰楊格等著名太空人在內，他們走過39A發射台太空人步道的歷史畫面相當深入人心。

在登月計畫結束後，39A又成為太空梭的主要發射台，從1981年開始，從39A起飛了太空梭總計82次，運送一批又一批的太空人進入地球軌道，然而到2011年太空梭退役，39A停用了好一段時間。

2014年，Space向航太總署租用了39A，開始修整硬體部件，並且以此發射獵鷹系統火箭。自2017年2月以來，SpaceX已經從39A發射了14次，包括今年早些時候Falcon Heavy火箭的首次試飛。

在太空梭退役後，美國就失去了運送太空人進入太空的能力，必須委託俄國來載送，這對長期引導太空科技的美國來說實在是顏面無光。不過航太總署的盤算是與民間的航太產業做業界結合。航太總署與SpaceX達成了一項價值26億美元的合約，專注開發乘飛龍太空艙。另外航太總署與波音公司也簽訂星幹線(Starliner)太空艙的合約，價42億美元。

由於獵鷹火箭比太空梭高，因此太空人的步道必須更加高，工作人員在SpaceX的Crew Dragon太空艙的發射台塔上配置了一個新的地板，並增加了幾個樓層的連接機構。

(中時電子報)

文章來源：SpaceX’s astronaut walkway installed on Florida launch pad

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