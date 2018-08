WHY DON’T WE大啖珍奶、芒果乾 首登台灣獻19首經典歌

2018年08月24日 21:27 中時 潘鈺楨

WHY DON’T WE成員之一丹尼爾。(華納音樂提供)

「美聲小鮮肉」WHY DON’T WE由五位年輕的美國男孩丹尼爾(Daniel)、柯本(Corbyn)、傑克(Jack)、喬納(Jonah)和柴克(Zach)組成。24日首次來台,於台北Legacy舉辦演唱會,雖然碰到下雨天,但還是不減男孩們的熱情。

WHY DON’T WE一落地就馬不停蹄趕往演唱會會場,並在演唱會前收到來自唱片公司的禮物,其中包括珍珠奶茶、鳳梨酥、芒果乾、牛軋糖,以及開唱潤喉聖品枇杷膏。五位少年一看到禮物便驚呼連連,柯本還興奮直問:「原來珍珠奶茶是來自台灣?」在拍照前就紛紛失控吃起禮物來。其中,丹尼爾最推薦芒果乾,柴克則到處發牛軋糖說:「一定要吃吃看這個!」成員們都相當喜歡台灣美食。

WHY DON’T WE此次來台舉辦「WHY DON’T WE The Invitation Tour台北演唱會」,這也是他們第一次踏上台灣,因此相當興奮,還學了中文和粉絲打招呼,感謝粉絲的支持讓他們能夠到台灣來開演唱會。他們開場就帶來〈ON MY WAY〉、〈TELL ME〉等超萌情歌,撩得現場粉絲激動尖叫。緊接著,丹尼爾將效果器搬上台親自彈奏,五人用超強美聲合音翻轉流行經典,包括紅髮艾德(Ed Sheeran)的〈Shape of You〉、Lil Pump的〈Cucci Gang〉,征服了現場觀眾。

在演唱會上一共帶來19首經典歌曲,包括廣受歡迎的〈INVITATION〉、〈SOMETHING DIFFFERENT〉,以及紅髮艾德創作的〈TRUST FUND BABY〉。WHY DON’T WE最新專輯〈8 Letters〉將在8月31日正式數位上架。

(中時 )