WHY DON’T WE大啖珍奶、芒果乾 首登台灣獻19首經典歌

WHY DON’T WE五位年輕美國男孩首度來台開唱。（華納音樂提供）

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WHY DON’T WE成員之一丹尼爾。（華納音樂提供）

「美聲小鮮肉」WHY DON’T WE由五位年輕的美國男孩丹尼爾（Daniel）、柯本（Corbyn）、傑克（Jack）、喬納（Jonah）和柴克（Zach）組成。24日首次來台，於台北Legacy舉辦演唱會，雖然碰到下雨天，但還是不減男孩們的熱情。

WHY DON’T WE一落地就馬不停蹄趕往演唱會會場，並在演唱會前收到來自唱片公司的禮物，其中包括珍珠奶茶、鳳梨酥、芒果乾、牛軋糖，以及開唱潤喉聖品枇杷膏。五位少年一看到禮物便驚呼連連，柯本還興奮直問：「原來珍珠奶茶是來自台灣？」在拍照前就紛紛失控吃起禮物來。其中，丹尼爾最推薦芒果乾，柴克則到處發牛軋糖說：「一定要吃吃看這個！」成員們都相當喜歡台灣美食。

WHY DON’T WE此次來台舉辦「WHY DON’T WE The Invitation Tour台北演唱會」，這也是他們第一次踏上台灣，因此相當興奮，還學了中文和粉絲打招呼，感謝粉絲的支持讓他們能夠到台灣來開演唱會。他們開場就帶來〈ON MY WAY〉、〈TELL ME〉等超萌情歌，撩得現場粉絲激動尖叫。緊接著，丹尼爾將效果器搬上台親自彈奏，五人用超強美聲合音翻轉流行經典，包括紅髮艾德（Ed Sheeran）的〈Shape of You〉、Lil Pump的〈Cucci Gang〉，征服了現場觀眾。

在演唱會上一共帶來19首經典歌曲，包括廣受歡迎的〈INVITATION〉、〈SOMETHING DIFFFERENT〉，以及紅髮艾德創作的〈TRUST FUND BABY〉。WHY DON’T WE最新專輯〈8 Letters〉將在8月31日正式數位上架。

(中時 )

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