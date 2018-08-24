羅宏正自爆「這裡」停機3年 開機卻沒Fu

2018年08月24日 21:33 中時 洪秀瑛

羅宏正、劉宇菁首次在三立偶像劇當主角。（三立提供）

兩人有默契。（三立提供）

演員群。（三立提供）

演員群。（三立提供）

台視、三立週日校園浪漫偶像劇《高校英雄傳》首集播出後男女主角羅宏正與劉宇菁被網友直說登對，稱他們為「大可」CP。戲才開始就放閃，被鄉民形容是偶像劇中最快噴出粉紅泡泡的一對。

今舉辦活動，劇中老師與同學包括羅宏正、劉宇菁、李運慶、徐韜、宋緯恩、蕭志瑋、季念潔、席惟掄、何美、勵政達、Wells、吳鎬宇、路易士、李歐、安俊哲、蘇妍緹等都出席。

活動中玩肢體遊戲，羅宏正被設定要替劉宇菁耳朵按摩，還要問對方舒服嗎，頓時讓他臉泛紅，笑說：「我還第一次揉捏女生耳朵。」第2集中，羅宏正古裝造型出現，是位白髮加長鬍鬚的智者，卻被笑說像月下老人，羅宏正表示扮古裝不是第一次，但男人扮相倒是頭一遭，因為以前都是裝女人，古裝扮相和粘鬍渣一樣痛苦，因為光化妝都要耗時1小時以上。

羅宏正與劉宇菁這對「大可」CP，堪稱是偶像劇最短時間內就拍攝親密吻戲的組合，但這場吻戲不同以往，因為劇情設定兩人在車上，女生情不自禁強吻羅宏正，劉宇菁尷尬說：「我突然變大野狼，宏正則成了小綿羊。」

拍攝前，羅宏正很期待能浪漫拍這場親親戲，而且又是七夕情人節，笑說：「因為我嘴停機快3年了，所以很期待在感受一下浪漫。」結果凌晨開始拍攝，這場戲拍完都快到4點，由於先前他們已拍了1天，所以到吻戲時都已略顯疲態，當下羅宏正闔上雙眼，還被工作人員讚很投入，沒想到這竟是個誤會，他哭笑不得回說：「我只是累到快睡著！很沒Fu。」但兩人還是互讚對方唇軟，羅宏正笑說：「有保養有差喔！」

談到被強吻，羅宏正笑說可沒這種經驗，不過有被粉絲偷抓屁股的經驗，他還自爆其實自己也有抓屁股打招呼的習慣，不過僅限於對男生，他覺得這是很自然的一種舉動，在拍戲現場飾演學生的男演員都被他「魔掌」抓過，但至目前為止手感最好的當屬邵翔，羅宏正意猶未盡笑說：「他屁股好結實，不知練了多久，摸起來好爽！」

(中時 )