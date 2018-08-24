淹水噩夢未來成常態 學者：防水沒失靈、民眾觀念要改

2018年08月24日 21:45 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

一場暴雨，讓南台灣的治水成果泡湯，引來民怨，到底是官員辦事不利，還是雨勢真的太強？成大水利及海洋工程系教授詹錢登分析，台灣防水系統沒有失靈，而是所有工程不管花多少錢，都是有功能上限的，這次的雨真的下太大，排水系統宣洩不及，且因全球氣候變遷的關係，「未來這種事會經常發生」。

根據蘋果報導，詹錢登表示這次中南部地區淹水，是因為雨下太大，排水系統宣洩不及，形成短暫淹水，過去下雨，水退不掉較地層下陷，現在雨停後半小時水就退掉，那就是排水來不及的狀況，超過了排水工程原本的標準，且這種類似情況會常發生，主要就是全球氣候變遷所致。

詹錢登更坦言，台灣防水沒有失靈，反而是民眾需要改變觀念，工程的功效是有上限的，例如高速公路塞車，要怪車太多，而非怪路太小，同理可證，此次淹水就是雨量太多，而工程若無法解決所有問題時，就要用其他方法，如今年通過的「水利法」來逕流分攤，下在地表的雨，不是全都一口氣排去排水溝，而是利用低漥地、水池分攤一點讓流入排水溝的水不要那麼集中。

另外，詹錢登也建議可以利用低窪地區，來達到不淹水的情況，低窪地區不要蓋房子，可以蓋上公園、地下室留一層，而不是一直蓋房子，若是真的要蓋房子，可以參考香港的高腳屋，而不是一直透過工程來達到不菸的目的，因為不管任何工程，花再多錢、再多預算，都有功能上限，一但超過設計標準，就不是工程上能解決的問題了。

(中時電子報)