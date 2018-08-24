出席京台科技論壇 北京台辦副主任：正在起草北京的惠台措施

北京台辦副主任于鳳英24日在京台科技論壇的青年論壇上致詞。(陳君碩攝)

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旺報

北京台辦副主任于鳳英24日在京台科技論壇的青年論壇上，透露自己剛上任時就遇上太陽花學運，當時感嘆台灣工作太難做，不過時過境遷，她相信時間能證明一切，也鼓勵台灣青年用眼睛看，用親身體驗理解，在大陸蓬勃發展的歷史階段，能搭上車不要掉隊。她也透露北京的惠台措施已經在走最後的公文流程，很快就會發布。

于鳳英24日在青年論壇上指出，京台科技論壇已經走過21年歷程，前幾年輪流在兩岸舉辦，「這兩年都在大陸辦，原因大家都很清楚」(民進黨執政)，她強調，無論兩岸關係怎麼樣，大家都非常高興看到，無論會場在哪，大家參與的熱度不減、支持的力度不減。

她介紹，今年的論壇主題是融合發展，也是要秉持兩岸一家親理念，繼續擴大深化兩岸經濟交流合作，為台胞提供同等待遇，她細數惠台31條、取消就業證、台胞居住證等惠台政策，此外今年還提供了1000多個實習機會給台青。

于鳳英透露，她是在2014年2月到了北京台辦，3月就遇到太陽花學運，「那時就覺得台灣工作太難做了！怎麼台灣年輕朋友會有這麼激進的想法」，她還問了台下台青有沒有參加過太陽花學運，不過沒有人舉手，于鳳英接著指出，現在時過境遷，已經2018年，「不管怎麼樣，時間能證明一切」。

于鳳英勉勵台青，能有機會到大陸、到北京，就要用自己的眼睛看世界，用親身體驗理解，作為中華民族一員，如何在民族發展上貢獻自己一份力量，在大陸蓬勃發展的歷史階段，能搭上這班車，不要掉隊，實現自己的人生夢想。

于鳳英表示，北京市政府已經會同北京發改委、人社局等40個政府部門，起草北京的惠台措施，文稿都已完成，正在走最後的公文流程，將很快就能公布。

(旺報 )

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