中南部水患 專家指極端氣候預警應變要更早

2018年08月24日 21:55 中時 王玉樹

面對這次中南部水患，專家學者一致同意，工程能做的有限，如何「減災」才是接下來要思考的。他們也認為面對極端氣候型態，政府在預警應變上要更提早、平日地方地下水道就要疏通、還有必須研究現有防洪標準是否提高。

水利技師公會顧問簡俊彥說，這次大雨主要降在平地，超出了區域排水設計標準，但這次涵洞、交流道到處都在淹，顯示許多地方下水道都不通。這些平常不疏浚清通，大雨來就會淹大水。低窪地方則要透過國土規劃手段減少開發，民眾也要有儘量不居住低漥地觀念。

這次中央級河川沒有潰堤，簡俊彥認為，顯示過去河川整治是有效的。現在問題出在平地，內水出不去。這不能光靠滯洪池，否則內水全集中於此，就會生這次像高雄有設很多滯洪池仍淹水情況。水利署正在推的逕流分擔政策，要公園高度降低一點、道路兩邊綠地降低高度，正是要求大家都分擔一點洪水，就可以少淹一點。

雖然行政院長賴清德說這樣的大雨降在哪個縣市都會淹水，但簡直言，這次中央防患水患速度還有檢討空間，尤其是預警機制，不能按照傳統一般方式防洪，面對極端氣候，政府需要有更早一點預防、更準確評估的準備。抽水機調配上也有檢討空間，平時看大型抽水機都放在鄉鎮公所，應該預先調至低窪地區。

交大土木工程系暨防災工程研究中心副教授單信瑜看法則是，遇到這種200年一遇的大雨，肯定淹大水。即使已投入8年800億、6年600億治水預算，且南部防洪標準只是50年，區排更短，他直指，原來100、200年防洪標準是否要再調整，有檢討空間，畢竟像莫拉克颱風一次破表後，不過才10年，這次又來一次，顯示洪水頻率增加。這必須當局去進行水文資料分析，才能來進行防洪標準修訂評估。但檢討是一定要的。

兩位專家一致同意在極端氣候短時間強降雨型態下，防洪不能光靠工程手段解決，單信瑜話講得白，「當然最好是政府保障不淹水，大家安居樂業，大家心理上會有這樣期望，但實際上是做不到的。」

對於這次熱氣帶低氣壓引起的水患，簡俊彥感嘆：「給大家上了一課。」接下來該思考的是如何「減災」，畢竟工程能做的有限。

(中時 )