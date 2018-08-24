桃園婚禮秘境 名流站台分享幸福喜悅

2018年08月24日 22:17 中時 吳娮翎

桃園大溪笠復威斯汀最受人氣教堂證婚區。（CHIN CHIN婚顧提供）

La Mer與Bobbie Brown 新婚美妍好禮。（CHIN CHIN婚顧提供）

完美婚禮從場地開始，桃園大溪笠復威斯汀攜手CHIN CHIN婚禮顧問團隊，打造系列國際度假秘境，這個秘境備受名人喜愛，也是歌手梁文音等名人的豪華婚宴指定會場。

精品美妝Abysse創辦人張沛瀅（Tiffany）出席活動，特別分享對幸福的定義，在精品工作超過20年的她，看過無數美的事物，而她認為，女人最美就是笑容，女人幸福與否從笑容就可以見微知著，當然一個幸福的女人，從裡到外都散發著迷人的魅力，懂得寵愛自己，照顧自己的肌膚。

名媛董若彤分享，她心目中理想的夢幻婚禮有如CHIN CHIN團隊的設計，牽手超過半世紀的亞細亞食品總裁林滄智與夫人林許雅蓉將在晚宴中歡度55結婚周年紀念，分享恩愛一輩子的秘訣，就是互信互愛。

25日「桃園大溪笠復威斯汀」將盛大舉辦的《We Stay In Love》「讓愛延續‧璀璨婚禮體驗派對」，準新人將實地體驗大溪威斯汀精心籌畫的頂級度假風格婚禮，在青山綠野環繞的天然美景中，親自感受足以媲美印尼峇里島、泰國清邁、美國夏威夷等度假勝地的國際級戶外婚禮場地設施，除了浪漫迷人的超高人氣戶外教堂區，露臺證婚區更是首次對外曝光。

前來探索秘境的準新人將有機會試嘗名廚掌杓的主題婚禮午宴，以及尋訪館內特色景點，其中包括藝人劉伊心與老虎牙子執行長林志隆、歌手梁文音等名人的豪華婚宴指定會場。從豪華宴會廳、文定區、戶外雞尾酒區、教堂、露臺證婚區，到擁有無敵美景的新人套房，準新人可以透過完善的導覽行程規劃，想像並構思屬於自己的夢幻婚禮。

活動當天也提供抽獎，前5組預訂大溪威斯汀幸福主打「璀璨夢幻專案」，每桌2萬6800元起，現場付訂的新人，將可獲得由La Mer及Bobbi Brown贊助的「新婚美妍豪禮」，價值3萬600元與4萬8000元蜜月基金；訂席12桌以上並付訂，則送3萬元蜜月基金，另有多重好禮，詳情可洽官網。

(中時 )