楊銘威拍戲重度王子病

2018年08月24日 22:13 中時 洪秀瑛

鍾承翰自揹攝影機狂奔。（群之噰提供）

律政職人劇。（群之噰提供）

電視劇《最佳利益》為台灣首部結合刑案、推理、懸疑的新型態律政職人劇，描述5位懷抱公平正義的菜鳥律師，在5個月的實習期間與所屬指導律師一同查案、上法庭，在為當事人爭取最佳利益的過程中，進而蛻變成為正式律師的成長實錄。

劇組今曝光劇中的菜鳥實習律師由鍾承翰、陳怡嘉、楊銘威、程予希及黃浩詠演出。製作人陳慧玲表示：「他們5位都是一時之選，剛好都是第1次演律師角色，相當符合角色設定。」

劇中5位菜鳥律師的角色性格也大不同，個性熱血正義的鍾承翰原是馬拉松選手，因傷被迫放棄夢想轉而投入報考律師的行列；陳怡嘉個性好勝，追求案件績效，立志成為名氣與實力兼具的合夥律師；楊銘威以高分考上律師，極富自信卻有重度王子病而不自知。

出身法律世家的程予希從小被家人寄與厚望，個性怯懦的她多虧有同事們的相助，得以鼓起勇氣面對自己的問題；黃浩詠40歲才考上律師資格，在團體中最不起眼，缺乏自信的他拼命想找機會證明自己的存在價值。

問及拍攝律政職人劇最大挑戰？眾人異口同聲：「背法條。」陳怡嘉說：「法條是專有名詞，一個字都不能少，又必須很自然地脫口而出，這是最考驗演技的部分。」鍾承翰表示：「劇中經常要解釋法條法規給案件人聽，因為不是平常習慣說的話，所以在準備劇本時會覺得比較有難度怕講不好。」

黃浩詠則自爆原以為製作人陳慧玲邀他演出資深老鳥律師，沒想到是要他演菜鳥中年紀最「老」的那一個。值得一提的是，楊銘威的親阿姨就是律師，他回憶小時候常在阿姨的事務所裡玩，還陪阿姨開過庭，因此詮釋起來特別有感覺。

男主角鍾承翰印象深刻有一場追逐戲，攝影師設計一個鏡頭，要他背著特製的自拍架與攝影機邊跑邊拍，整組機器重達20多公斤又得快速奔跑，工作人員同時要維護機器與他的安全，因此也跟著一起跑，狀態辛苦，「拍完回去骨頭都快散了」。

(中時 )