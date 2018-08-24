韓星秀智展現女神魅力 自體發光的秘密原來是它

2018年08月24日 22:24 中時 吳娮翎

永遠傾聽女性心聲的蘭蔻，自2015年起發起全球「Love Your Age計劃」，喚醒女性拋開年齡束縛、擁抱自我；今年初，更邀請在網路引起熱烈討論的三位素人女性，包括67歲的超能瑜珈阿嬤、43歲的衝浪女王、領著一家五口環遊世界的30歲年輕媽咪，用她們的故事來傳遞蘭蔻希望帶給現代女性的「新年輕」態度。

這三位台灣女性勇於超越限制、實現夢想的精神，不但鼓舞了許多女性，她們將肌膚交給蘭蔻「超進化肌因系列」的決定，更讓她們的肌膚綻放出屬於自己的自信與光芒。

2018年此刻，蘭蔻更隆重宣布：秀智、周冬雨、戶田惠梨香、袁泉，這四位來自不同國家、不同年齡層，卻備受各地影迷喜愛的亞洲巨星共同擔任蘭蔻大使！而她們分別遠赴澳洲、新墨西哥、日本、夏威夷拍攝最新的Find Your Light形象影片，展現蘭蔻女人風範，「每個女性的光芒來自於自己！」

演歌雙棲的南韓女星Suzy秀智對大多數台灣粉絲來說肯定不陌生，今年才剛滿25歲的她，已和孔劉、金秀賢、金宇彬、李鐘碩等一眾韓流男神合作過，而有「男神收割機」的封號，其可愛兼具性感的魅力，從舞蹈、彩妝、穿搭，全面帶起年輕人追隨風潮與網路討論聲量，在Instagram等社群媒體累計超過800萬追蹤人次，在個人新作「SObeR」MV中搽上以她命名的蘭蔻「絕對完美唇膏#373 (Suzy Coral)」時，更在當時造成該色號一度斷貨，粉絲號召力相當驚人。

從韓劇《夢想起飛》到《當你沉睡時》，從女團Miss A到個人迷你專輯《Faces of Love》，這些年，秀智努力透過各種形式的作品來表現自己不同面向的沉澱與蛻變，正如同她眼中25歲的自己：「有些混亂、但又是一個新的開始，還有很多可能性的年紀。」現在的秀智，不再只是當年的「國民初戀」美少女，更多了一分優雅慧黠，更知道自己要的、適合的是什麼，就像開始選擇蘭蔻「超進化肌因系列」保養肌膚的她，更懂得讓自己每天早晚「肌底發光、一滴透亮」，使每一刻的臉龐與眼神都綻放光芒，令人激賞。

(中時 )