影后周冬雨擔綱蘭蔻大使 展現美肌力量

2018年08月24日 22:26 中時 吳娮翎

永遠傾聽女性心聲的蘭蔻，自2015年起發起全球「Love Your Age計劃」，喚醒女性拋開年齡束縛、擁抱自我。

2018年蘭蔻宣布：秀智、周冬雨、戶田惠梨香、袁泉，這四位來自不同國家、不同年齡層，卻備受各地影迷喜愛的亞洲巨星共同擔任蘭蔻大使！而她們分別遠赴澳洲、新墨西哥、日本、夏威夷拍攝最新的Find Your Light形象影片，展現蘭蔻女人風範，「每個女性的光芒來自於自己！」

18歲演出國際導演張藝謀的《山楂樹之戀》後即爆紅，中國新生代女演員周冬雨初試啼聲便受到認可，演技出色的她更陸續獲得第14屆中國電影華表獎優秀新人女演員、第56屆西班牙巴利亞多利德國際電影節最佳女演員等20餘個專業獎項肯定。

2016年憑《七月與安生》一舉奪下第53屆金馬影后殊榮，並實現一個角色同時提名華語電影三大獎（金馬獎、金像獎、金雞獎）的成就；近期，周冬雨更以票房超過13.6億的賣座電影《後來得我們》，奠定人氣不敗地位。 與其他同輩演員比起來，周冬雨已幸運地贏在起跑點，但她仍堅持在拍完《山楂樹之戀》後報考北京電影學院，並於2015年順利畢業，正式迎來個人演藝事業巔峰。

周冬雨說，若非那段願意暫時抽離五光十色的大螢幕，回歸學生、放飛自我的日子，又怎能發現在內心深處的那道光？出色的演藝成就與紮實的專業教育，蓄積了周冬雨內在能量。

(中時 )