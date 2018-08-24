亞運》中華隊25日賽程 戴資穎對戰張雁宜

2018年08月24日 22:30 中時電子報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

中華隊24日進帳1金1銀1銅，25日詹詠然／詹皓晴將於12時30分出戰網球女雙金牌戰，有望再為中華隊奪牌。不僅如此，羽球女單頭號種子戴資穎也將於下午2時於16強戰對決香港張雁宜，羽球代表隊25日精銳盡出，還有王子維、周天成、李洋／李哲輝繼續追求更好的成績。

此外，中華田徑代表隊25日也將開始出賽，跳遠好手林鴻敏於晚間7時45分從跳遠資格賽打頭陣，「台灣最速男」楊俊瀚晚間8時緊接著參加田徑男子100公尺預賽，鉛球選手張銘煌則在晚間9時出征鉛球決賽。

中華隊25日焦點賽程

10：00 保齡球 男子6人團體賽 謝金良、吳浩銘、林佰峰、洪焜毅、陳信安、陳銘堂

12：30 網球女雙 金牌戰 詹詠然／詹皓晴

14：00起 羽球 女單16強賽 戴資穎

男單16強賽 周天成、王子維

男雙16強賽 李洋／李哲輝

17：00 男籃 小組賽 中華vs.卡達

18：00 舉重 女子69公斤決賽 洪萬庭

18：50 男籃3x3 小組賽 中華vs.孟加拉

19：00 女排 小組賽 中華vs.印度

19：45 田徑 男子跳遠資格賽 林鴻敏、林子齊

20：00 田徑 男子100M預賽 楊俊瀚、王偉旭

21：00 田徑 男子鉛球決賽 張銘煌

21：10 男籃3x3 小組賽 中華vs.吉爾吉斯

22：10 女籃3x3 小組賽 中華vs.蒙古

(中時電子報)