里鄰長化身溫心天使 展翼守護弱勢

五股里長陳義銓（左一）與妻子陳蔡燕女（右一）化身溫心天使，服務弱勢不餘遺力。（吳岳修翻攝）

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吳岳修

「付出讓我獲得更多！」新北市五股區五股里長陳義銓將滿滿的愛，用在上百位需要幫助的弱勢家庭裡，幫助他們走出低潮、度過難關，榮獲新北市政府頒獎表揚為2018年有功溫心天使。

新北市自2012年成立溫心天使方案，首創結合在地人力、物力資源及里鄰長服務模式，在市府既有的社會福利及關懷網絡之外，另行建構高風險家庭整合型安全網，培訓近5千名溫心天使，透過這些溫心天使深入鄰里的觀察、探視與服務，找出每一個需要幫助的弱勢家庭，陳義銓與妻子陳蔡燕女化身溫心天使，服務不餘遺力。

陳義銓說，他最初因為一名里民家境清寒，他在協助申請低收入戶證明、媒合資金的過程中，幫助里民度過難關，讓他覺得有能力幫助人，是件很快樂的事情，從此開始找妻子投身里內弱勢家庭關懷工作，後來再加入溫心天使行列，誓言要幫助更多需要幫助的人。

最令陳義銓印象深刻的一個案例，是一位媽媽患有地中海型貧血，生產雙胞胎時小孩腦部嚴重缺氧受損，成為多重障礙兒，生活無法自理，但爸爸不負責任拋家棄子，他緊急通報社福單位，協助申請低收入戶，協助解決經濟問題，讓媽媽能在照顧孩子的情況下，有餘力開店做小生意貼補家用，一家3口過著平順的生活。

陳義銓說，溫心天使是協助社工共同關懷在地弱勢，讓弱勢家庭獲得及時援助，他也曾經碰過主動關懷時反遭辱罵或拒於門外，過程並不是那麼容易，但大家秉持助人為快樂之本，付出才會有收穫的心態，反而甘之如飴，愈做愈起勁，讓溫心天使成為社區重要的守護力量。

(中時 )

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