拆不掉又難解約 柯P：大巨蛋案兩周內了結

2018年08月25日 09:01 中時電子報 邱怡萱 、財訊雙週刊/郭瓊俐、林柔均、劉家妤 編輯/、財訊雙週刊/郭瓊俐、林柔均、劉家妤

面對選舉對手攻擊沒有政績，以獨特言行獨領媒體風騷的台北市長柯文哲， 近日開始宣傳他的政績，包括還債520億元、世大運場館低於預算完成、推動無現金城市等。

他們要打柯文哲，說什麼沒有政績，我每天早上7點半開始工作，怎麼會沒有政績呢？你去Google寫柯P政績，再寫懶人包，就一大堆。」

柯文哲接受本刊專訪，面對第一個問題「3年半來市政上較滿意的部分？」他先是回答「沒有什麼滿意不滿意，所謂困難就是需要克服的東西叫困難，一旦它被克服就不是困難，啊！如果它沒有被克服，那也沒辦法對不對？」接著開始提到大巨蛋、社子島、大彎北段、內湖交通等問題，又跳到他這次選戰的主軸是「務實、對話」，再講到他拆立法院外面帳篷(公投盟、八百壯士等陳抗帳篷)的事。

市長室追蹤8200個案件

記者試圖拉回市政問題，詢問外界對他在市政上的表現是否有些落差？他才回過頭說明，每日市長室一定會有追蹤事項，所以當市長3年半，市長室直接列管的有8200多件案子，而且都是他要親自結案的；他只是列管較大的案子，下面的局處長還要自己列追蹤案，「所以我跟你講，我是很勤勞的人。」「台北市政府一定有進步，廢話，怎麼會沒有？」他自問自答。

柯文哲舉例，他要拆忠孝橋引道，事先兵棋推演了6個月，最後以6天的效率拆完；世大運辦成功了，60個場館全部準時完工，而且全部通過國際大專體總認證，重點是沒有追加預算；環南市場改建有多困難，他都可以解決了。

被問到擔任市長以來，哪件事處理起來最困難？他直言：「大巨蛋啊，因為層層疊疊的。」他又自問自答，「大巨蛋拆得掉嗎？現在是鋼架壓著，一旦拆掉鋼架，會有浮力，連捷運板南線都會斷掉，所以大巨蛋拆不掉。啊你說你把它解約，你以為遠雄會站著給你打？他馬上就假扣押，然後我們再反假扣押，而後開始訴訟，你覺得10年內會結束嗎？不會，只會爛在那裡；所以大巨蛋能解決我早就解決了，還輪得到丁守中、姚文智提意見？」...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)