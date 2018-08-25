《兩岸星期人物》刷新多年世界紀錄 陸新一代「泳壇女神」劉湘

2018年08月25日 08:11 中時電子報 李靖棠

在游泳項目中擁有眾多好手的中國大陸國家代表隊，除了廣為人知的孫楊、傅園慧等人外，正在印尼舉行的亞洲運動會（Jakarta Palembang 2018 Asian Games）賽場上，也捧紅了一位新興的「泳壇女神」、日前以26秒98優異成績在50公尺仰式比賽中奪金，同時打破高懸9年世界紀錄的選手劉湘。與另一位年僅18歲、一舉奪下5面金牌的日本女將池江璃花子，成為近期最火紅的兩位女神！

中天新聞 大陸泳壇新女神！ 劉湘亞運奪金破世界紀錄

現年21歲、出生自體育家庭的劉湘，來自廣東廣州，父母親過去都曾是職業籃球運動員，希望將劉湘栽培為游泳健將。但小時候的她，其實並不喜歡泳池，一直到首度在廣州市比賽中奪得冠軍後，才真正開始認真訓練。14歲那年、因為優異的成績被選入廣東省代表隊，跟隨著名教練何新中練習；很快地在2年後，劉湘在大陸全國游泳錦標賽中，奪下女子仰式50公尺的冠軍。

在印尼亞運上、一舉打破50公尺仰式世界紀錄的泳將劉湘。（圖/新華社）

大陸新一代「泳壇女神」劉湘。（圖/kristyiiii微博）

從此之後，劉湘逐漸在50和100公尺仰式、50公尺自由式比賽上大放異彩，不僅連年在大陸國內的全國游泳錦標賽奪牌，更入選國家隊代表出國比賽，在世界和亞洲游泳錦標賽女子組中囊括多面金銀銅牌的榮譽。泳速愈飆愈快的她，從去年（2017）開始、陸續在各大賽事中挑戰自己或他人保持的紀錄；去年9月、打破高懸23年的50公尺自由式大陸全國紀錄，劉湘也在年底獲頒國際泳聯「年度中國最具突破運動員」的稱號。

可愛俏皮的劉湘，也經常透過微博分享她的生活照。（圖/kristyiiii微博）

在亞運一舉打破世界紀錄的大陸泳壇新女神劉湘。（圖/中新社）

與一般大陸年輕女孩相同，劉湘也喜愛在自己的微博上「曬出」各種訓練、私生活等照片，身高將近一米八、面容姣好的她，更被網友們封為「360度女神」，意思是無論從哪個角度拍攝都美。從2010年俄羅斯喀山錦標賽奪得銅牌被大肆報導後，劉湘的微博粉絲人數更是一夕暴漲至10萬以上、如今她更是一名擁有73.4萬名粉絲的「認證大V」網紅人物。對於這些壓力，她曾在節目專訪時表示，希望更多人支持運動比賽，也期許自己表現更好。

大陸新女神劉湘（圖左）與傅園慧（圖右），分別拿下亞運50公尺仰式金銀牌。（圖/新華社）

被大陸網友封為「360度女神」的劉湘，成功吸引了大批鎂光燈焦點。（圖/劉湘微博）

幾天前打破紀錄的那場50公尺仰式，除了讓劉湘成為鎂光燈前最亮嬌點外，事實上銀牌得主也非等閒之輩，正是在里約奧運「爆紅」、大陸國家隊另一位超級網紅傅園慧，但名聲來得快、去得也快，去年紅透中國、兩岸三地和全球的她，如今卻完全地被劉湘的風采覆蓋，也讓人看到劉湘受歡迎的程度。

(中時電子報)