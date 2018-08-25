《兩岸星期人物》刷新多年世界紀錄 陸新一代「泳壇女神」劉湘

大陸游泳國家代表隊新一代「女神」劉湘。（圖/新華社）

友善列印
中時電子報

在游泳項目中擁有眾多好手的中國大陸國家代表隊，除了廣為人知的孫楊、傅園慧等人外，正在印尼舉行的亞洲運動會（Jakarta Palembang 2018 Asian Games）賽場上，也捧紅了一位新興的「泳壇女神」、日前以26秒98優異成績在50公尺仰式比賽中奪金，同時打破高懸9年世界紀錄的選手劉湘。與另一位年僅18歲、一舉奪下5面金牌的日本女將池江璃花子，成為近期最火紅的兩位女神！

中天新聞　大陸泳壇新女神！　劉湘亞運奪金破世界紀錄

現年21歲、出生自體育家庭的劉湘，來自廣東廣州，父母親過去都曾是職業籃球運動員，希望將劉湘栽培為游泳健將。但小時候的她，其實並不喜歡泳池，一直到首度在廣州市比賽中奪得冠軍後，才真正開始認真訓練。14歲那年、因為優異的成績被選入廣東省代表隊，跟隨著名教練何新中練習；很快地在2年後，劉湘在大陸全國游泳錦標賽中，奪下女子仰式50公尺的冠軍。

在印尼亞運上、一舉打破50公尺仰式世界紀錄的泳將劉湘。（圖/新華社）

大陸新一代「泳壇女神」劉湘。（圖/kristyiiii微博）

從此之後，劉湘逐漸在50和100公尺仰式、50公尺自由式比賽上大放異彩，不僅連年在大陸國內的全國游泳錦標賽奪牌，更入選國家隊代表出國比賽，在世界和亞洲游泳錦標賽女子組中囊括多面金銀銅牌的榮譽。泳速愈飆愈快的她，從去年（2017）開始、陸續在各大賽事中挑戰自己或他人保持的紀錄；去年9月、打破高懸23年的50公尺自由式大陸全國紀錄，劉湘也在年底獲頒國際泳聯「年度中國最具突破運動員」的稱號。

可愛俏皮的劉湘，也經常透過微博分享她的生活照。（圖/kristyiiii微博）

在亞運一舉打破世界紀錄的大陸泳壇新女神劉湘。（圖/中新社）

與一般大陸年輕女孩相同，劉湘也喜愛在自己的微博上「曬出」各種訓練、私生活等照片，身高將近一米八、面容姣好的她，更被網友們封為「360度女神」，意思是無論從哪個角度拍攝都美。從2010年俄羅斯喀山錦標賽奪得銅牌被大肆報導後，劉湘的微博粉絲人數更是一夕暴漲至10萬以上、如今她更是一名擁有73.4萬名粉絲的「認證大V」網紅人物。對於這些壓力，她曾在節目專訪時表示，希望更多人支持運動比賽，也期許自己表現更好。

大陸新女神劉湘（圖左）與傅園慧（圖右），分別拿下亞運50公尺仰式金銀牌。（圖/新華社）

被大陸網友封為「360度女神」的劉湘，成功吸引了大批鎂光燈焦點。（圖/劉湘微博）

幾天前打破紀錄的那場50公尺仰式，除了讓劉湘成為鎂光燈前最亮嬌點外，事實上銀牌得主也非等閒之輩，正是在里約奧運「爆紅」、大陸國家隊另一位超級網紅傅園慧，但名聲來得快、去得也快，去年紅透中國、兩岸三地和全球的她，如今卻完全地被劉湘的風采覆蓋，也讓人看到劉湘受歡迎的程度。

(中時電子報)

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
台商會長章啟正勉台青調配快樂 … BAT三巨頭齊亮相重慶智博高峰會 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。