三句話破解賴清德邏輯 網：果然是幹話王冠軍

三句話破解賴清德神邏輯 網：果然是幹話王冠軍(本報系資料照)

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中時電子報

熱低壓展壓南台灣，大水連淹2天，民眾苦不堪言。對此行政院長賴清德今天(24日)受訪表示，雨下這麼大、淹水不易外「24小時雨量超過600毫米，台灣下在哪個城市不會淹水？看哪一個批評的人可以講出來，讓他當上帝」。此番言論轉發到PTT，就有網友用3句話點破賴清德的神邏輯，簡短有力又精闢的言論，被網友們推爆「果然是幹話王冠軍」！

賴清德今天講到，24小時雨量超過600毫米，怎麼可能不淹水！「看哪一個批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪個地方，他有把握不會淹水？」整段話幹話連篇，氣得網友在PTT發文，狠酸賴清德：

「《治水前》

Q: 為什麼會淹水？A: 雨下太大

《治水後》

Q: 為什麼會淹水？A: 雨下太大

《同時間》

Q: 為什麼不放假？A: 雨不夠大」。

酸勁十足的精闢見解，戳破了賴清德院長的「幹話邏輯」，鄉民們笑翻「你突破盲腸了」、「覺青氣pupu，這酸文我給101分」、、「結果雨不夠大不放假 哈哈哈」、「還要加2.颱風來放假：選舉到了3.宣布放假：(電影院costco排滿滿)」、「中肯 在臺南住四年，每年都淹的亂七八糟」、「淹你半座城然後不達標，腦子哪去了」、「花300億還淹水說只能怪老天，笑死」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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