上帝才能批評！賴清德「幹話」掃到蔡英文

2018年08月25日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

熱帶性低氣壓帶來暴雨，水淹南台灣。行政院長賴清德對輿論批評其在台南市長任內「治水失敗」，賴清德表示，「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，把握不會淹水？」強硬回應令人傻眼，國民黨發言人洪孟楷在臉書表示，以賴清德邏輯而言，「以前在野的蔡英文自認是上帝嗎？」

洪孟楷表示，南部連兩天淹大水造成重大災情是事實，但沒看到執政八年的落跑市長賴清德有任何反省，反而要批評者先當上帝看會不會淹水。這種執政傲慢讓人心寒！而如果邏輯成立，那麼過去2010年高雄大淹水時蔡英文第一時間跳出來砲轟馬政府，不就是自認為上帝！真以為是蔡女皇了嗎？

洪孟楷舉例2010年時的凡那比颱風造成高雄重大災情，指出讓民眾更不滿是高雄市府慢半拍的反應！當時任高雄市長的陳菊從第一時間說「是天災」後改口說是「高雄縣的责任」，最後又怪罪「中央應付八成的責任」。這些都是當家卻不負責，讓人氣憤！時任民進黨主席蔡英文更火上加油，批評馬政府治水不力應負全責。這種不願面對問題卻怪罪別人的心態，就是蔡政府最令人無法接受的態度！

最後，洪孟楷指出，連幾天的大雨，是天災沒有人否認；但民眾連抱怨也不行，還要傲慢的說要「上帝才能批評！」，這已經是執政團隊帶來的人禍了！賴清德在批評2010年的蔡英文的同時，也請收起口水、做些實事吧！

(中時電子報)