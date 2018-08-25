BAT三巨頭齊亮相重慶智博高峰會 大資料智慧化讓重慶更「智慧」

2018年08月25日 08:01 中時電子報 綜合報導

2018中國國際智慧產業博覽會在重慶開幕。當天上午最令人期待的，當屬大資料智慧化高峰會，阿裡創始人馬雲、騰訊創始人馬化騰、百度創始人李彥宏等大咖同台演講。

集齊“BAT”，人工智慧將向何處?來聽大佬們怎麼說。

馬化騰：補齊基礎研究短板，才能衝擊“世界波”

首先登場的“小馬哥”十分勵志，他的演講以夢想為主題，坦承目前中國在國際競爭中存在的問題，鼓勵大家努力再努力，“永遠不要放棄在科技賽場上踢出‘世界波’的夢想”。他說，在過去的20年，是全球互聯網和科技行業發展的黃金期，中國互聯網行業獲得了高速的發展。目前行業正處於一個轉型期，隨著創新的主體迅速增加、各種創新要素加速集聚，將會實現從高速度增長向高品質發展轉變。馬化騰以騰訊和重慶的合作為例，介紹了騰訊新技術在人工智慧方面的探索，一系列“黑科技”正在改變人們的生活。在物聯網領域，騰訊將與長安汽車合作，運用騰訊在物聯網、人工智慧方面的技術，在駕駛過程中以語音代替人工作業，連接微信、播放音樂、收聽新聞、完成支付等，將打通騰訊海量數位資料的資源。在物流領域，騰訊與重慶的交運集團正在探索一個智慧物流專案，把空運、陸運、水運三個通道的物流資訊打通，讓資訊流和人流、物流一起跑起來借助視覺化的物流大資料隨時調控各個通道的物流資源，可降低物流行業成本，助推打造國際交通大通道。

馬化騰直言人工智慧產業的短板，“我們一般選擇做相對比較簡單的應用，但長期下來，我們基礎研究的實力依然薄弱。”他說，自己正在思考如何讓科學家得到真正的尊重，如何讓科研人才營造一個好的環境，如何打通技術銜接的綠色通道等問題。希望政、企、學、研幾方面一起努力改變現狀。

騰訊董事局主席馬化騰先生演講。(來源：智博會組委會提供)

李彥宏：機器模仿人，是人工智慧的誤區

“智慧音箱今年賣得很火，我們也看到網上有各種各樣的視頻去逗它，這種插科打諢讓大家覺得很有趣，但它真的理解你的意思嗎?大多數時候是沒有的。”李彥宏沒有“打雞血”，直接給市場面上不少的人工智慧產品潑了一盆“冷水”：我們的經歷不應該花在怎麼去造出一個機器來長得像人，不應該花在解決讓這個機器怎麼學會走路、怎麼學會跑步、怎麼學會上下樓梯，我們要解決的是讓機器能夠像人一樣思考。他認為，我們還有很多對人工智慧的誤解。“現在有很多的研究是研究人腦怎麼工作，我認為這條路也走不通。” 人類根本還沒有搞清楚人腦是怎麼工作的，又何談用機器來模仿人腦的工作原理。所以人工智慧不是模仿人腦的工作原理，而是要用機器的方式實現人腦能夠實現的價值或者作用。

厘清了人工智慧的誤區，李彥宏說，“我們能夠改變的非常多。”他以交通舉例，在完全開放的自動駕駛出現之前，我們可以解決泊車問題。如果我們用機器來實現這個東西，給人們時間的節約、效率的提升、感知上滿足是非常明顯的。所以我們非常希望能夠通過我們自己的努力，通過用技術的手段，推動技術產業、推動交通、推動各行各業向智慧化發展，提升人們的滿足感。

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏先生。(來源：智博會組委會提供)

馬雲：新零售之後是新製造，引擎是服務業

馬雲最後一個出場，剛剛被主持人“點名”，台下就爆發出熱烈的掌聲。只見他信步上臺，言談之間又提出一個新的概念——新製造。當前，“新零售”的概念如火如荼，互聯網化正在被傳統製造業追捧。馬雲舉例，美的也好、格力也好、海爾也好，其實都是把傳統製造業和互聯網行銷做了很好的結合，因為電商的發展，因為新零售的發展，使得他們銷售非常好。但是，線上線下就夠了嗎?馬雲顯然已經看到了下半場。“所有製造業要保持高度的清醒認識，不能安於現狀，光靠互聯網的行銷今天帶動了銷售額，但不能代表自己的能力，必須思考未來製造業該如何做。”

未來怎麼做?他提出“新製造”概念。新製造必須是製造業和服務業的完美結合，新製造也必須是B2C走向C2B，定制個性化，也必須是實體經濟和虛擬經濟的完美結合。機器人會取代流水線上的很多工作，但是服務業會產生新的大量的崗位，未來製造業的引擎是現代服務業。他設想，未來不一定是傳統的實體經濟，但一定是以擁抱互聯網、擁抱智慧化、擁抱新技術的新實體，實體經濟和互聯網以後誰也離不開誰，未來90%的零售額將在互聯網上，90%的製造業會在互聯網上。

“機器有智慧，動物有本能，人類有智慧。”馬雲說，我相信機器會變得比人聰明，但人比機器更智慧，我們不是為了技術而技術，我們要解決社會問題、解決未來問題，而去追求技術。

阿裡巴巴董事會主席馬雲先生。(來源：智博會組委會提供)

2018重慶智博會

2018重慶智博會：大資料智慧化讓重慶更“智慧”

以電子資訊、汽車、裝備製造等為重點，重慶在全市全面啟動了傳統產業智慧化改造工作。為助推汽車產業邁向智慧化，重慶產業引導基金重點圍繞發展新能源汽車產業體系，推動資訊科技與汽車工業實現跨界融合，發起了規模近50億元的3只產業投資基金，累計投資相關項目19個，為企業輸入超過15億元。光大銀行重慶分行則通過多維資料和動態分析技術，研發出“供應鏈業務自動報表及資料監測系統”，説明長安汽車等企業在理順管理流程、擴大生產銷售等方面取得了顯著成效。

2017年，重慶富士康、廣達等六大電子終端代工企業，在投入1.5億元實施自動化改造後，良品率較上年提高6%。智慧化改造項目完工後，相關企業生產效率平均提高32.7%，產品不良品率平均降低21.8%，產品週期平均縮短12.5%，傳統產業煥發新活力。今年4月，重慶市經信委出臺《重慶市數位化車間和智慧工廠認定管理辦法（試行）》。目前，全市推動建設長安、中光電、京東方等76個數位化車間和智慧工廠。按計劃，到2020年，重慶將建成20個智慧工廠、200個數位化車間和2000個數位化生產線。

(中時電子報)