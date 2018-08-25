燃脂再升級！運動搭配「這種水」提高代謝、燃脂更久

2018年08月25日 00:02 中時電子報 康健雜誌 、編輯/ 莊楚雯 文/、編輯/

不少人都聽過運動前來杯咖啡，可以加速脂肪燃燒，提升運動表現；現在有國內減重名醫推薦進化版的「冰咖啡水」──將咖啡加水稀釋，而且要喝冰鎮過的，更能提高新陳代謝，減少咖啡因造成身體的不適，而且運動中和運動後都能補充，堪稱燃脂的利器。

（邱正宏醫師推薦在運動時搭配喝冰咖啡水，有餘於延長燃脂作用。圖片來源：擷取自邱正宏醫師提供影片）

咖啡有脂肪持續燃燒 運動前、中、後都能喝

景升診所院長邱正宏表示，根據研究，在運動中、腎上腺素分泌的過程飲用咖啡或茶，約可增加17%的脂肪代謝。

醫師解釋，運動時身體會分泌腎上腺素，促使脂肪燃燒；但腎上腺素不能無限制的分泌，否則會像一把火燒不停，心臟狂跳，身體不堪負荷。因此，身體會分泌一種物質「磷酸二酯酶」來分解腎上腺素，就像一桶水澆熄這把火。

而咖啡因的作用正能抑制這種物質的分泌。換句話說，腎上腺素在沒有被分解的情況下，作用時間會延長，燃燒的脂肪也更多。

如果不方便運動中隨時補充，也可以在運動前先喝，但記得喝完後趕緊去運動，因為這時正是腎上腺素作用最快的時候。運動後2個小時腎上腺素也還在作用，這時也可以喝點咖啡，幫助脂肪持續燃燒。

咖啡喝「冰的」 提高新陳代謝達１小時

如果把咖啡拿去「冰鎮」，效果更加倍。

邱正宏表示，研究發現，成人飲用3°C～4°C的冰水500CC，新陳代謝會提高4.5%～5%，並持續一個小時；小孩更可提高代謝達25%，持續約45分鐘。這是因為人體為了維持恆溫，冰水下肚後會吸收身體的熱量，這時必須燃燒脂肪或葡萄糖來平衡失去的溫度，新陳代謝跟著提升。

（運動中喝點冰飲能提升運動表現，並讓疲勞感來得慢一點。圖片來源：shutterstock）

燃脂≠減脂 平時飲食控制不能少

「但『燃脂』不一定等於『減脂』，」豐禾健康管理顧問總營養師楊承樺強調，減重更重要是平時的飲食控制。

雖然冰咖啡有助於運動當下提高脂肪利用效果，但楊承樺說，一般人每天規律運動時間頂多進行1～2個小時，以持續1小時中等有氧運動的強度為例，運動中消耗來自脂肪的能源每次不到45公克，如果整天下來其他20多個小時沒有做好飲食控制，長期下來恐怕也難以看到明顯效果。

不過，楊承樺仍肯定運動時喝點冰咖啡可能有助提升運動表現，讓運動的感覺更好、更有成就和自信。因為咖啡因能刺激中樞神經，增加肌力和肌耐力，例如跑步或騎自行車更遠、衝刺的時候更猛、疼痛感也降低。

喝冰水也能幫助疲勞感來得慢一點，尤其在環境濕熱、運動強度高的時候，體內核心溫度上升快，尤其運動時體溫很容易達到38°C以上、甚至40°C，高溫帶來的極度疲勞難以讓人持續動下去，這時若有冰水降溫、水分留在體內，就能持續運動下去或負荷高強度運動。

首選黑咖啡 可加水稀釋

但專家們提醒，孕婦或對咖啡因容易不適者不建議使用冰咖啡水來提高運動表現及燃脂。有些人喝咖啡則容易出現心悸、手抖，或不習慣咖啡的苦味，這時可以在咖啡中加點水稀釋。

如果喝冰飲會咳嗽、牙齒敏感或感到頭痛不適，也要避免大口大口地猛灌，最好在嘴巴裡面含一下再緩慢吞下去。邱正宏也建議，最好喝黑咖啡，不要加牛奶或糖；如果喝不習慣咖啡，可以改喝冷泡茶，咖啡因含量大約是咖啡的三分之一。

(中時電子報)