獨／瑤瑤霸氣護愛 不理外界看衰姊弟戀

2018年08月25日 00:20 中時 洪秀瑛

瑤瑤愈發輕熟女韻味。（盧禕祺攝）

戀愛中的女人最美麗。（盧禕祺攝）

金陽有不錯的舞蹈底子。（取自臉書）

王以綸現在把演藝重心放在大陸。（取自臉書）

郭書瑤（瑤瑤）和22歲的SpeXial前成員王以綸因合拍偶像劇《稍息立正我愛你》來電，2人交往近1年，欣賞小6歲男友哪部分？她接受專訪時曬愛說：「各方面都欣賞啊。」外界對這段姊弟戀不樂觀，瑤瑤霸氣護愛：「年紀、能力和人生經歷都不能擺在一起，尤其現在這社會，不是男生非得怎樣或這年紀就得怎樣，什麼時代了，看人不能有特別標準，不能用自己的價值觀去評斷別人。」

她對外界唱衰心理不苟同，「以前朋友有感情問題，我都會插手給意見，後來發現，這個人和那個人交往都會不一樣」，意指不能以偏概全。她歷任男友都會帶回家，外公、外婆看過以綸，「我們家族有個特性，喜歡的、可以結婚的會一直說，不喜歡的不會說」，她說外公看完以綸沒多講，可能因為以綸是公眾人物，「不會說不好的，畢竟談戀愛是我們在談」。

媽媽也見過以綸，覺得他很有才華，「我媽誰都好，她只會看人家優點不看缺點，這也是媽媽給我的教育」。上段感情談得轟烈，獲得的成長？她說最大體悟是，除了談戀愛開心之外，2人方向要一致，互相扶持、一起解決問題才能走到最後。她強調與前男友金陽的感情不是不歡而散，「他有他的事要做，我有我的事要做，大家都在進步，不要因為想要在一起而牽絆彼此的人生。」

瑤瑤當初拍電影《舞鬥》結識小她2歲的金陽，進而交往，後來陪著金陽挺過呼麻風波，未料4年情仍畫下句點。她透露現在和金陽仍偶有聯絡，金陽已到國外念書，「大家不要再寫他了，我真的覺得他很可憐」。對金陽離開演藝圈，瑤瑤說「他離開是對的，他不是不喜歡這圈子，而是不應該承受這麼多輿論壓力，如果他跟一般人在一起可能就不會承受這些，但偏偏跟我在一起，不管媒體還是網友，無心的一句話都很傷，在台灣犯一次錯，好像沒法翻身的感覺」。

(中時 )