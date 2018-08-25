內湖交通塞塞塞 黃光芹緊急呼叫柯P：惡夢啊！

2018年08月25日 00:20 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

內湖交通塞塞塞，一直是台北市政難解課題，也可預期是年底選舉攻防重點。資深媒體人黃光芹今(24)日傍晚驅車經過內湖，可是塞在車陣中動彈不得，逼不得已在臉書po文：「柯P呀，內湖交通癱了！惡夢啊！已原地怠車40分鐘了！」足見問題嚴重，柯文哲擔任台北市長必需提出解決方案，證明再連任市長確有真本領。

台北市長柯文哲曾對內湖交通頻頻出招，不過塞車問題依舊無解，柯文哲最後表示，內湖不是交通問題，是都巿計畫失敗，人口增加四倍，道路面積沒增加，它是很難解的題目，目前北市府首先試探多種方法改善交通效率，維持交通不要惡化，再者籌建東側南北向捷運（東環段）加強大眾運輸功能，但2018年3月26日，東側南北向捷運可行性研究才出爐，完工日期遙遙無期。

據網友指出，「下班時間從瑞光路到基隆路也常要一小時」、「從大直到內湖只要十分鐘路程，開一個小時卻還卡在路上」。黃光芹塞車「原地怠車40分鐘」，無助感爆發而向柯P緊急呼救；顯見內湖交通想單靠捷運東環段疏通緩不濟急。

民進黨台北市長參選人姚文智24日前往內湖737巷商圈拜票，即批評柯文哲說要改善內湖交通好多年，提出長中短期改善方案，但成效有效，內湖的民眾還是要忍受塞車之苦。國民黨提名市長參選人丁守中也批評柯文哲基礎建設都不去做，例如內湖塞車、文山進出不方便，包括捷運北環、南環段，該做的軌道建設都沒做，像東側南北向軌道系統也沒有積極推動。

目前，年底台北市長選舉三名參選人以柯文哲聲勢最高，柯P善於「點子」異軍突起為名，解決內湖交通難題就待柯文哲157高智商展現真本領。

(中時電子報)