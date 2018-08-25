天成大飯店TICC世貿會館 烤鴨菜色再添新創，美味八選三，還推半鴨三吃

天成大飯店TICC世貿會館明爐烤鴨 。圖：天成提供

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天成大飯店TICC世貿會館以肉質細嫩、外皮酥香的明爐烤鴨聞名，為讓饕客品嚐到各種不同風味的烤鴨料理，中餐行政總主廚王書年帶領團隊精益求精，除了選用櫻桃鴨製作烤鴨菜色，再結合新創意推出一鴨三吃，優惠價1,980+10％，即可盡情享用片皮鴨、鴨胸與鴨骨料理。

貼心的天成大飯店TICC世貿會館有別以往想吃烤鴨，往往需要邀請一大桌親朋好友共品嚐，因應少人數的小家庭或是小聚客群，也特別推出了半鴨三吃的好選擇，嚐鮮價1,080+10％，每日限量提供敬請提早來電預約；此外加價499+10％即可升級「酸菜鴨肉鍋」，涮煮鴨胸肉、品嚐特色鴨肉丸，不論是商務宴客、家庭聚餐澎湃大方盡享櫻桃鴨的美味。

廣受台灣消費者喜愛的烤鴨料理，要做到酥、香、脆兼容並蓄的烤鴨並不容易，除了選擇品質好、大小適中的鴨隻，其烘烤火候與料理手法更為重要。

天成大飯店TICC世貿會館「翠庭」中餐廳，傳承台北天成大飯店近40年的餐飲口碑，由集團中餐王書年行政總主廚掌勺，親將烤鴨手法傳授到TICC世貿會館廚師團隊，特選宜蘭櫻桃鴨，以掛爐方式費時烘烤，呈現出外皮油亮酥脆、內部肉質柔軟帶汁的完美呈現，使人吮指回味，擄獲不少老饕的心。

天成大飯店TICC世貿會館「翠庭」除了經典的片皮鴨吃法外，鴨胸料理三選一，包含：香根爆炒鴨絲/松子香鴨鬆/香蔥鴨油菜飯，鴨骨料理四選一，包含：皮蛋煲鴨粥/鴨油炒時蔬/碧綠椒鹽櫻桃鴨/冬瓜筍片煲鴨湯，進階加價版的吃法則可選擇酸菜鴨肉鍋，以多種做法滿足喜愛烤鴨饕客的味蕾。

(工商 )

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