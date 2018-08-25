狼生偽裝「同志」撿屍性侵女「閨蜜」 食髓知味霸王硬上弓

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

南部地區某大學校有名外表老實、個性木訥的男學生，在同學間坦承自己是「同志」，只喜歡和帥哥交往相愛，就是因為他的性向問題，讓許多女同學都將「他」當成無話不談的「閨蜜」。不過，有次一位女同學心情不好，喝酒幾分醉意後找他談心，卻被這位自稱「同性戀」的男同學給「撿屍」性侵。

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本來這位被性侵的女生，顧及這種荒唐的事情，如果事情鬧大，同學間不會相信她被「同志」男同學性侵，反而會認為她是藉酒做糊塗事，於是並未將此事告訴其他人。未料，這位自稱「同性戀」的男同學竟然又第二次霸王硬上弓性侵，在不能在姑息之下，決定將事情公開，並提告這名惡狼男同學性侵。

庭訊時，被告坦承確曾與女同學發生兩次性關係，第一次是他主動躺在該女身邊安慰原告，「不知怎麼地生殖器就插入了對方下體」，但他動了幾下聽見原告抱怨很痛就停止了，第二次則是該女主動上前勾引他，同樣也是只有動幾下、兩次都沒有射精，

法官找了同班同學訊問，證實被害人被性侵後確實多次情緒失控、產生輕生念頭，法官痛斥他利用被害人的信賴逞一己之慾、犯後又一再狡辯，依兩次強制性交罪分別判處3年4個月、合併執行共4年有期徒刑。本案仍可上訴。

據《蘋果》報導，南部地區這名男大生平日個性溫和、不太喜歡惹事，卻被同班女同學、最好的朋友指控是假裝同性戀的性侵之狼，被害人在偵訊中回憶第一次被性侵情形，泣訴當天她與之前的室友吵架，心情不好喝了一點紅酒，一個人醉醺醺走回家仍越想越氣，就找了當時一起租屋的陳姓嫌犯進房訴苦，怎知說著說著，陳姓嫌犯忽然就將手伸了過來，壓住她的頭要求她幫忙口交，嚇得她死命反抗、雙腳癱軟仍努力想爬出房間，但還是被從後環抱、脫下內褲性侵得逞。

原本被害人已不打算追究，但過了1個多月後，喝醉的「同志」男同學又硬闖她的房間，強脫內褲硬上，她雖一直猛踢、猛咬、不停反抗，無奈仍再次被他從後性侵，被害人嚇得隔天整理行李就逃回家。

(中時電子報)

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