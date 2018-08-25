高雄》韓國瑜勘災 永安北漂族超感動：很少參選人會深入偏鄉

韓國瑜（前左1）到高雄永安區永華路涉水探視災情。（林雅惠攝）

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中時電子報

高雄市永安區前天下大雨，永安區公所被淹沒，和平街民宅水深最高達70公分，積水遲遲未退。國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨天下午前往勘查時，阿婆受災戶還直接向韓國瑜喊「肚子很餓」，她餓了將近一天。對韓國瑜親自探視災民，來自永安的北漂族超感動：「很少參選人會深入永安偏鄉。」

阿婆不禁跟韓國瑜抱怨說，淹水後都沒看到市府的人出來關心，水淹到這樣深，她根本不敢出去買東西吃，只好忍著餓，她餓了將近一天。

高雄市副市長蔡復進也親自到現場調查淹水原因，並指示相關局處，絕不能讓任何一位淹水戶餓到肚子。韓國瑜指出，永安區的淹水問題出在排水系統，加上養殖戶擔心魚塭潰堤緊急抽水，讓永安區淹水狀況加劇，高雄市府漠視偏鄉權益，尤其是海線區域的排水系統都不重視。他甚至質疑「這是直轄市嗎？」

網友說：「我母親的故鄉，這些街道看來都很熟悉，說真的，很少人會去關心那裡的鄉民，低窪地區氣候暖化常常淹水，很多人都搬遷出來了，韓國瑜竟然深入永安鄉探訪災民，希望高雄人能早日覺醒選對的人！」、「好感動，韓總！加油！」、「哇！怎麼淹這麼慘，好可怕！」、「我是高雄年輕人，支持韓國瑜，市長必勝！」、「用眼睛自己看，有耳朵可以自己聽，有腦袋可以自己想！最重要的...高雄朋友們，你有口袋可以自己感受，好壞都是自己的選擇，我們都是台灣人，希望高雄可以愈來愈好！加油！」

(中時電子報)

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