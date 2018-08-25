8月25日三報頭版要聞

2018年08月25日 07:09 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

暴雨來襲，南台灣淹大水，閣揆賴清德台南市任內，炫耀治水成果，說淹30年的痛苦，他花3年就解決。但治水神話破滅，半個台灣泡水逾20多小時，迄今無解，卻見賴清德怒嗆，「這麼大的雨勢，下在台灣哪個城市可以不淹水？」然而只要拿其他縣市來比較，就可以知道究竟這次淹大水，是無可避免的天災，還是治水無方。

23日才在雅加達-巨港亞運體操地板項目，拿下我國亞運史上體操首銀的唐嘉鴻，24日又在單槓率先登場，更拿下14.725分摘金，打破從1990年北京亞運後，單槓項目由中日壟斷局面。本屆亞運1金1銀的他，共獲675萬國光獎金！

半個台灣泡水12小時後，府院高層總算露面。蔡英文總統昨上午在府內狀況室與中央災害應變中心，與縣市視訊會議；行政院長賴清德昨上午則找來經濟部及水利署了解情況，並稱「台灣有強韌抗災能力」。但下午政院普渡時，針對外界批評台南治水，賴揆竟動怒說，「24小時雨量超過600毫米雨勢，下在台灣哪個城市不淹水？」儘管強降雨難防，但不少民眾對中央防災慢半拍，確有不少怨言。

◎工商時報

美中兩隻老虎貿易大戰不休，波及台股陷入盤整，資金轉進非電族群，法人建議，此時宜挑選股價估值偏低、基本面優、法人籌碼鎖定的「中低價優質股」，包括元大金、長榮航、中鴻及台新金等13檔，兼具抗震防禦特性，可望帶領台股撥雲見日。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周五在傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會發表演說指出，他預期美國利率將進一步逐步調高，而且美國經濟沒有過熱的風險，並無跡象顯示通膨率將上升到2％以上。在美中貿易談判陷入僵局、美國總統川普面臨彈劾危險之際，鮑爾此番談話對市場發揮穩定作用。

眾所矚目的蘋果新版iPhone，9月12日發布的消息越來越有可能成真了。美媒報導，蘋果近期已訂下未來數周幾乎所有從中國大陸飛往美國的貨運航班，唯一的解釋是為iPhone發貨做準備。

◎旺報

近期大陸援外發展遭遇幾次頓挫，包括馬來西亞公開取消幾項「一帶一路」計畫，以及南太島國東加外長向北京喊話，希望中方能免除債務等。大陸的援外事業已經到了必須轉型的時刻。而大陸想改變「土豪」形象，援外轉型就必須以攻心為上。

近年來大陸援外計畫主要以貸款形式，或是借貸協助其它國家進行基礎建設，但每個國家不盡全然順利。例如巴基斯坦先前已向大陸借款40億美元，希望大陸繼續借款；先前外媒也報導委內瑞拉對欠大陸的貸款寬限期已經到期，而馬來西亞總理馬哈地日前則是直接宣布，取消包括高鐵在內的一帶一路工程計畫。

南太平洋島國東加的首相兼外長波西瓦，近日要求中國免除其債務，還希望能串連其他南太小國，不過並未獲得響應。大陸媒體刊文直言，「有借無還再借免談」，也批評西方輿論的抹黑。大陸學者分析，大陸現在外援更多的是「造血」，而非西方國家的「輸血」，性質完全不同，畢竟「授人以魚不如授人以漁」。

(中時電子報)