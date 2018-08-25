徐佳青白痴邏輯談823 包正豪：找到「公民不服從」理由

2018年08月25日 08:01 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

民進黨副秘書長徐佳青日前稱，823不是跟民進黨打仗，引起外界一片譁然，學者包正豪怒批，徐佳青是個「只有黨派，而無國家」的卑劣政客，按其白癡邏輯，他kuso演譯出不繳稅的「公民不服從」理由，大大諷刺了執政黨當天無高官大員參與紀念此戰役的荒謬。

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今（25）日在臉書上發文，引述徐佳青823當天在TVBS少康戰情室節目中的說法，「823是共產黨在跟國民黨打仗，不是跟民進黨打仗，台灣士兵是為國民黨而犧牲，都是因為國民黨在中國節節敗退來到台灣，這值得紀念嗎？大家要好好想一想。」

包正豪表示，按照徐佳青的「邏輯」，823是共產黨和國民黨打仗，不是和民進黨打仗，所以不用紀念，因此這裡面政府不見了，國家也不見了，只有黨派。包正豪因此演譯了4種「大家要好好想一想」的場景。

◎憑什麼從我身上徵稅？

我TMD又不是民進黨員，也不是民進黨支持者，和你徐佳青不同黨派欸！我應該繳稅嗎？大家要好好想一想。

◎憑什麼昨天開我一張「違規左轉」的罰單？

我TMD又不是民進黨員，也不是民進黨支持者，和你徐佳青不同黨派欸！我應該繳罰單嗎？大家要好好想一想。

◎碰到斷交憑什麼要我們團結？

我TMD又不是民進黨員，也不是民進黨支持者，和你徐佳青不同黨派欸！我應該要「團結」嗎？大家要好好想一想。

◎憑什麼要我們遵守法律？

我TMD又不是民進黨員，也不是民進黨支持者，和你徐佳青不同黨派欸！我應該要遵守法律，還是隨心所欲，想敲妳徐佳青一棍子就可以敲妳嗎？大家要好好想一想。

包正豪說，我們可以不斷複製，然後代換裡面的主要談論對象就好。

包正豪還指出，從這個荒謬的現象來看，我們可以發現徐佳青骨子裡頭就是「只有黨派，而無國家」的卑劣政客，民進黨還用她擔任高官。面對這種白癡邏輯，但沒有民進黨人出來澄清，我能不能解釋成民進黨其實支持這樣的立論，也只有黨派，而無國家？既然如此，我為什麼要愛台灣？現在TMD是民進黨在執政啊！

包正豪最後向綠營喊話，這種荒謬，民進黨該要開除徐佳青這種毫無國家意識的傢伙！

(中時電子報)