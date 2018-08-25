台北》人渣文本報明牌 丁守中落後柯文哲沒想像中大

2018年08月25日 08:28 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，台北市是外界關注焦點。筆名「特急件小周的人渣文本」的輔大教授周偉航報了一組「明牌」：35:30:10，並直言跟國民黨內部做的差不多，雖沒有明說這是六都哪一都的明牌，但許多網友紛紛猜測是北市民調，若事實如此，市長柯文哲和國民黨參選人丁守中的差距未如想像中的大。

周偉航於臉書PO文表示，「小弟給一組明牌 35:30:10好像和國民黨做得差不多」。此話一出，引出許多網友的討論，網友認為「這數字代表柯P還是挺危險的」、「這數字看起來很正常，不要小看台北市，柯這陣子自爆太兇了」、「在台北市工作，感覺大概如此..非常非常接近沒錯」、「超危險的數字」、「柯:丁:姚」？也有網友表示，「佛系改自爆都有35%，國民黨的鐵票可是不動如山」、「我覺得丁丁選上的機會很高」、「現階段感覺柯丁差不多」。

若假如「人渣文本」的明牌是指台北市長目前民調，那麼柯文哲和丁守中的差距並未如外界想像的大。然而，以國民黨歷年在台北市長選戰的得票率，只有三成的支持率對國民黨來說似乎也不是光彩的數字。

國民黨歷年在台北市長選戰的得票率的變化大致如下，1994年的北市選舉因為國民黨分裂，才讓前總統陳水扁當選，但當時前北市長黃大洲和資深媒體人趙少康兩人加起來的得票率約為55%。而這五成也在1998年的北市長選戰合流，讓前總統馬英九打敗陳水扁拿下台北市長寶座，而馬英九更在2002的北市選戰中一舉拿下六成的選票，得以連任。接下來的前市長郝龍斌在2006和2010的兩屆選戰中，得票率都是五成。唯有2014年，國民黨推出極具爭議的候選人連勝文，得票率低於五成，只拿到40%的得票率，國民黨此役慘敗，至今依舊積弱不振。

選戰開始倒數計時，台北市選戰將越發激烈。然而，擺在丁守中眼中難題是他要如何帶動台北市國民黨支持者的信心，將過往的熱情找回來，這是丁現在最重要的課題。

(中時電子報)